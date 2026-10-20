Сунесс раскритиковал "симулянта" Сака

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс обрушился с критикой на вингера "Арсенала" Букайо Сака, назвав того "симулянтом".

В свои 25 лет Сака является важным игроком "Арсенала" и сборной Англии, однако не все в восторге от игры Букайо.



Например, Сунесса по-настоящему раздражает навязчивое стремление Сака заработать пенальти при любой возможности.



"Этот ваш Сака ныряет повсюду. Я не хочу слышать о нем. В момент, когда кажется, что он теряет мяч, он падает".



"Он изображает фол на нем. Любой, кто симулирует фол, для меня является жуликом".



"Он ныряет, когда ему следует оставаться на ногах. Он не один на поле. Сака сбивают, он орет, и он падает".



"Рефери думает, что там ничего нет, но проходит минута, и он продолжает лежать. А еще хуже, что все игроки "Арсенала" поблизости размахивают своими руками и кричат, что это фол".



"В тот момент рефери паникует и дает свисток, хотя фола не было — его первый инстинкт был правильным".



"Но он свистит фол, потому что думает: "Погодите-ка, я я что-то здесь не понимаю".



"Если вы спросите 100 людей, что им не нравится в современном футболе, то 50 процентов назовут симуляции, а другие 50 — VAR", — цитирует Сунесса Dailh Mail.