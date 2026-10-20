Каррагер считает, что "Арсеналу" не хватает звезды в атаке

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Арсеналу" не хватает звездного игрока в атаке.

В летнее трансферное окно "Арсенал" попрощался с тремя атакующими игроками, а пригласил лишь Христоса Цолиса, не сумев обзавестись звездой первой величины.



При этом Каррагер соглашается, что отсутствие игрока со звездным статусом имеет свои плюсы для команды Микеля Артеты.



"Я уже говорил прежде, что "Арсенал" — не самые яркие чемпионы, что мы когда-либо видели. Им по-прежнему не хватает блеска впереди, они так и не подписали эту суперзвезду, которой хотели обзавестись летом. Ходили разговоры насчет Винисиуса, Хулиана Альвареса, но им не удалось".



"Им не хватает звездной мощи впереди, но мне могут возразить и сказать, что Микель Артета контролирует своих атакующих игроков и что они не показывают своей абсолютно лучшей игры впереди, потому что они так много трудятся без мяча".



"Они оформили очередной "клин-шит", и они так сильны в обороне, поэтому мы можем дискутировать об этом", — сообщил Каррагер Sky Sports.