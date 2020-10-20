"Ливерпуль" задумывается о возвращении Трента
"Ливерпуль" задумывается о возвращении правого защитника "Реала" Трента Александер-Арнольда.
Отказавшись продлевать свой истекавший контракт с "Ливерпулем", летом 2025 Трент отправился в "Реал", где в прошлом сезоне отметился лишь 14 выходами в стартовом составе в рамках Ла Лиги.
С возвращением Жозе Моуриньо на должность главного тренера "Реала" ситуация Трента ничуть не улучшилась. 28-летний англичанин стал проигрывать конкуренцию на своей основной позиции номинальному полузащитнику Федерико Вальверде.
Как сообщает TEAMtalk, Александер-Арнольд доволен жизнью в Мадриде, но испытывает разочарование от дефицита игровых минут.
Ситуация Трента привлекла внимание не только "Ливерпуля", но также "Арсенала", "Челси", "Манчестер Сити" и даже "Баварии".
"Ливерпуль" до сих пор толком не оправился от расставания с Трентом, на место которого был приглашен Джереми Фримпонг, однако тот играет нестабильно и регулярно оказывается в лазарете.
Близкий к "Реалу" источник утверждает, что Королевский клуб не стремится избавиться от Александер-Арнольда, но будет готов рассмотреть адекватные предложения по Тренту, если тот так и не прибавит.
20.10.2026 10:00
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