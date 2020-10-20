"Ливерпуль" задумывается о возвращении Трента

"Ливерпуль" задумывается о возвращении правого защитника "Реала" Трента Александер-Арнольда.

Отказавшись продлевать свой истекавший контракт с "Ливерпулем", летом 2025 Трент отправился в "Реал", где в прошлом сезоне отметился лишь 14 выходами в стартовом составе в рамках Ла Лиги.



С возвращением Жозе Моуриньо на должность главного тренера "Реала" ситуация Трента ничуть не улучшилась. 28-летний англичанин стал проигрывать конкуренцию на своей основной позиции номинальному полузащитнику Федерико Вальверде.



Как сообщает TEAMtalk, Александер-Арнольд доволен жизнью в Мадриде, но испытывает разочарование от дефицита игровых минут.



Ситуация Трента привлекла внимание не только "Ливерпуля", но также "Арсенала", "Челси", "Манчестер Сити" и даже "Баварии".



"Ливерпуль" до сих пор толком не оправился от расставания с Трентом, на место которого был приглашен Джереми Фримпонг, однако тот играет нестабильно и регулярно оказывается в лазарете.



Близкий к "Реалу" источник утверждает, что Королевский клуб не стремится избавиться от Александер-Арнольда, но будет готов рассмотреть адекватные предложения по Тренту, если тот так и не прибавит.