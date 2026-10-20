Мэддисон: "О таких днях ты мечтаешь"

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон заявил, что его гол против "Ковентри" — это момент, о котором он мечтал во время своего отсутствия с травмой.

Накануне Мэддисон появился в стартовом составе "Тоттенхэма" впервые за 17 месяцев и забил свой первый за 20 месяцев гол в Премьер-Лиге.



Этим Мэддисон помог "Тоттенхэму" одержать победу 3:1 над "Ипсвичем", и 29-летний англичанин очень рад за себя и за Деяна Кулусевски, который вернулся на футбольное поле после 526 дней отсутствия.



"О таких днях ты мечтаешь. В мрачные дни, восстанавливаясь после травмы крестообразных связок колена, ты мечтаешь о таких моментах и таких голах. Это всегда является светом в конце тоннеля".



"Именно поэтому сегодня я очень тронут и горд Деяном Кулусевски, потому что я точно знаю это ощущение, когда ты снова ступаешь на поле после столь длительного отсутствия".



"Эти моменты и эти голы стоят того", — сообщил Мэддисон Sky Sports.