Мерсон: "Поражение от "Брайтона" испугало "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что недавнее поражение от "Брайтона" испугало команду Микеля Артеты.

Перед недавним международным перерывом "Арсенал" потерпел поражение 3:0 от "Брайтона", и Мерсону кажется, что этот матч заставил "канониров" отказаться от зрелищного футбола.



Выстраданная победа 0:1 над "Ноттингем Форест" в минувший уикенд убедила Мерсона, что "Арсенал" вновь стал машиной, заточенной на результат и игнорирующей качество футбола.



"Поражение от "Брайтона" испугало "Арсенал". После победы в лиге они стали выходить и показывать зрелищный футбол, но затем случился этот результат, и они снова стали эффективной машиной".



"Этот результат внушил им страх, и они вернулись к прежним настройкам. Настройкам не пропускать никаких голов и ждать возможности забить. Именно это и случилось против "Ноттингем Форест".



"Не думаю, что я когда-либо видел матч, где бы команда так много владела мячом и не выглядела способной забить гол. Настолько плохо это было".



"Это невероятно, что можно владеть мячом так много времени и не выглядеть способными забить гол. Я наблюдал за командами Арсена Венгера, и они бы нанесли 30 ударов с такого количества игры. "Форест" просто отсиживался и ждал, что их победят, а "Арсенал" не мог их победить".



"Другие команды увидели план игры против "Арсенала": отойти назад и обороняться. Это не так сложно. "Арсенал" не создаст 20-30 моментов. Вингеры никого не обыграют. Никто не сможет совершать рывки за спину. Реального движения не будет".



"Я был потрясен их игрой на выезде против "Форест". Знаю, они одержали победу, не показав хорошей игры, и это отличный признак, но в то же время я думал, что с них падут оковы, и они по-настоящему заиграют в этом сезоне. Бруно Гимараэс должен играть в каждом матче. Он тот, кто может пасовать мяч", — сообщил Мерсон Sky Sports.