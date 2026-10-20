У Кэррика есть три недели, чтобы избежать увольнения

Майкл Кэррик У главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика есть три недели, чтобы избежать увольнения.

"Юнайтед" очень слабо начал новый сезон и пока может похвастать лишь двумя победами с учетом всех соревнований, одолев скромные "Сабах" и "Ипсвич".

В минувший уикенд "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 против "Лидса", продлив свою серию без побед до шести матчей кряду. "Красные дьяволы" провели этот поединок вторым номером и изначально не были фаворитом букмекеров.

В данный момент Кэррик сохраняет поддержку руководства "Юнайтед", однако клуб будет вынужден действовать, если к следующему международному перерыву ситуация так и не улучшится.

В ближайшие три недели, которые остаются до перерыва, "Юнайтед" предстоит сыграть против "Комо", "Борнмута", "Челси", "Ромы" и "Астон Виллы".

"Юнайтед" может серьезно осложнить свое положение в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, если неудачно преодолеет этот отрезок, так что это будет определяющий период для будущего Кэррика, сообщает Daily Star.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2026 07:00

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