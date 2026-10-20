"Тоттенхэм" одержал первую в новом сезоне Премьер-Лиги победу
"Тоттенхэм" одержал свою первую в Премьер-Лиге победу за 148 дней, одолев дома "Ковентри" со счетом 3:1, благодаря чему поднялся с последнего места.
Относительно выезда к "Манчестер Юнайтед" главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби поменял половину полевых игроков, на сей раз доверившись Микки Ван де Вену, Тосину Адарабиойо, Энди Робертсону, Джеймсу Мэддисону и Омару Мармушу.
У "небесно-голубых" лишь Тацухиро Сакамото поменял Эфрона Мейсон-Кларка.
В первые 10 минут голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински был вынужден дважды вступить в игру, а еще раз "шпор" спасла голова Ян Пола Ван Хекке.
Хозяева ответили на 14-й минуте — и сразу голом. Мохаммед Кудус вошел в штрафную с правого фланга, а затем отбросил мяч за пределы площадки на Мэддисона, который нанес роскошный удар в касание — 1:0.
Забитый гол придал "Тоттенхэму" уверенности. "Шпоры" подтянули игру в обороне и продолжили искать счастье в атаках, хотя реальные моменты возникали крайне редко.
А вот второй тайм начался с ответного гола "Ковентри". Это Джек Рудони с острого угла пробил Антонина Кински — 1:1.
Однако уже на 58-й минуте хозяева снова вышли вперед. Омар Мармуш поборолся с соперником и классно пробил с границы штрафной площади — 2:1.
Далее "Тоттенхэм" остепенился и предпочел сыграть надежно. Временами было немного нервозно, но "шпоры" удержали победный счет. Более того, уже в компенсированное время вышедший на замену Бен Дэвис закрепил успех своей команды, нанеся крученый удар низом с границы штрафной — 3:1.
Возвращение Мэддисона в стартовый состав заметно преобразило игру "Тоттенхэма". Этот результат должен стать зарядом уверенности для команды Де Дзерби.
"Тоттенхэм" — "Ковентри". Отчет о матче
20.10.2026 00:00
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У любого пенсоишака есть право отсасать член Короля v
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Лемпард щедро делится очками с убогими. Настоящий Робин-гуд.
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Вот и на моей улице праздник
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Хочу в попу.
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Шпоры еще накажут скептиков
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Вратаришка ковентри дырка редкая
Брайтон его норм впарил
Плюс и ногами калично играет
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