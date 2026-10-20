"Тоттенхэм" одержал первую в новом сезоне Премьер-Лиги победу

"Тоттенхэм" одержал свою первую в Премьер-Лиге победу за 148 дней, одолев дома "Ковентри" со счетом 3:1, благодаря чему поднялся с последнего места.

Относительно выезда к "Манчестер Юнайтед" главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби поменял половину полевых игроков, на сей раз доверившись Микки Ван де Вену, Тосину Адарабиойо, Энди Робертсону, Джеймсу Мэддисону и Омару Мармушу.



У "небесно-голубых" лишь Тацухиро Сакамото поменял Эфрона Мейсон-Кларка.



В первые 10 минут голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински был вынужден дважды вступить в игру, а еще раз "шпор" спасла голова Ян Пола Ван Хекке.



Хозяева ответили на 14-й минуте — и сразу голом. Мохаммед Кудус вошел в штрафную с правого фланга, а затем отбросил мяч за пределы площадки на Мэддисона, который нанес роскошный удар в касание — 1:0.



Забитый гол придал "Тоттенхэму" уверенности. "Шпоры" подтянули игру в обороне и продолжили искать счастье в атаках, хотя реальные моменты возникали крайне редко.



А вот второй тайм начался с ответного гола "Ковентри". Это Джек Рудони с острого угла пробил Антонина Кински — 1:1.



Однако уже на 58-й минуте хозяева снова вышли вперед. Омар Мармуш поборолся с соперником и классно пробил с границы штрафной площади — 2:1.



Далее "Тоттенхэм" остепенился и предпочел сыграть надежно. Временами было немного нервозно, но "шпоры" удержали победный счет. Более того, уже в компенсированное время вышедший на замену Бен Дэвис закрепил успех своей команды, нанеся крученый удар низом с границы штрафной — 3:1.



Возвращение Мэддисона в стартовый состав заметно преобразило игру "Тоттенхэма". Этот результат должен стать зарядом уверенности для команды Де Дзерби.



"Тоттенхэм" — "Ковентри". Отчет о матче