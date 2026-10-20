"Тоттенхэм" одержал первую в новом сезоне Премьер-Лиги победу

Джеймс Мэддисон "Тоттенхэм" одержал свою первую в Премьер-Лиге победу за 148 дней, одолев дома "Ковентри" со счетом 3:1, благодаря чему поднялся с последнего места.

Относительно выезда к "Манчестер Юнайтед" главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби поменял половину полевых игроков, на сей раз доверившись Микки Ван де Вену, Тосину Адарабиойо, Энди Робертсону, Джеймсу Мэддисону и Омару Мармушу.

У "небесно-голубых" лишь Тацухиро Сакамото поменял Эфрона Мейсон-Кларка.

В первые 10 минут голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински был вынужден дважды вступить в игру, а еще раз "шпор" спасла голова Ян Пола Ван Хекке.

Хозяева ответили на 14-й минуте — и сразу голом. Мохаммед Кудус вошел в штрафную с правого фланга, а затем отбросил мяч за пределы площадки на Мэддисона, который нанес роскошный удар в касание — 1:0.

Забитый гол придал "Тоттенхэму" уверенности. "Шпоры" подтянули игру в обороне и продолжили искать счастье в атаках, хотя реальные моменты возникали крайне редко.

А вот второй тайм начался с ответного гола "Ковентри". Это Джек Рудони с острого угла пробил Антонина Кински — 1:1.

Однако уже на 58-й минуте хозяева снова вышли вперед. Омар Мармуш поборолся с соперником и классно пробил с границы штрафной площади — 2:1.

Далее "Тоттенхэм" остепенился и предпочел сыграть надежно. Временами было немного нервозно, но "шпоры" удержали победный счет. Более того, уже в компенсированное время вышедший на замену Бен Дэвис закрепил успех своей команды, нанеся крученый удар низом с границы штрафной — 3:1.

Возвращение Мэддисона в стартовый состав заметно преобразило игру "Тоттенхэма". Этот результат должен стать зарядом уверенности для команды Де Дзерби.

"Тоттенхэм" — "Ковентри". Отчет о матче





Метки Ковентри, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2026 00:00

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  1. v-0987654321 20.10.2026 01:12 # v-0987654321
    У любого пенсоишака есть право отсасать член Короля v

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  2. brown-ale 20.10.2026 00:31 # brown-ale
    Лемпард щедро делится очками с убогими. Настоящий Робин-гуд.

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  3. anabanana94 20.10.2026 00:23 # anabanana94
    Вот и на моей улице праздник

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  4. hacdildo 20.10.2026 00:06 # hacdildo
    Хочу в попу.

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  5. rhymo 20.10.2026 00:03 # rhymo
    Шпоры еще накажут скептиков

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  6. dembo 20.10.2026 00:03 # dembo
    Вратаришка ковентри дырка редкая
    Брайтон его норм впарил
    Плюс и ногами калично играет

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