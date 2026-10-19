Шесть игроков Премьер-Лиги не преклонили колено

Сразу шесть игроков из пяти команд отказались преклонить колено в рамках кампании Премьер-Лиги против расизма.

Минувший уикенд в Премьер-Лиге был отмечен кампанией No Room for Racism, в рамках которой игроки преклоняли колено перед стартовым свистком, выступая этим против расизма и всех видов дискриминации.



Однако пятеро отказались это сделать. Ими стали Тайлер Адамс с Райаном из "Борнмута", Доминик Калверт-Левин из "Лидса", Исса Диоп из "Ипсвича", Эйнсли Мэйтланд-Найлс из "Эвертона" и Марк Гехи из "Манчестер Сити".



"Я уже достаточно давно не преклоняю колено. Я всегда аплодирую в знак того, что это значит".



"Но я думаю, это не вполне футбольная проблема. Думаю, это более широкая социальная проблема, а футбол — это лишь луч надежды, чтобы попытаться донести послание".



"Послание никуда не делось, и это замечательно. Но можно делать больше. Думаю, нам нужно посмотреть, как быть с этой кампанией в будущем", — цитирует Гехи BBC.