Эндрюс не переживает из-за формы Игоря Тиаго

Наставник "Брентфорда" Кит Эндрюс заявил, что не переживает из-за формы своего нападающего Игоря Тиаго в новом сезоне.

В прошлом сезоне Тиаго занял второе место в споре бомбардиров Премьер-Лиги с 22 голами, уступив только Эрлингу Холанду из "Манчестер Сити" (27).



В семи матчах новой кампании Тиаго пока отличился только раз, однако Эндрюс считает, что 25-летний бразилец все равно играет хорошо.



"Думаю, он в порядке. Я не чувствую ничего подозрительного в его поведении, будь то на тренировочном поле или перед чужими воротами".



"В силу очевидных причин его плотно опекают. К нему приковано действительно пристальное внимание со стороны игроков соперника. На сегодняшний день за нас забивали девять разных игроков, и я думаю, именно благодаря этому другие игроки имеют больше пространства, и мы пользуемся этим".



"Тиаго есть Тиаго, он хочет забивать больше голов. Думаю, это вполне естественно. Но что касается его игры в целом, то она очень, очень хороша, поэтому я не переживаю", — цитирует Эндрюса Sky Sports.