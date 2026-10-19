Араухо пока не готов обсуждать постоянный трансфер в "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Рональд Араухо заявил, что пока "слишком рано" обсуждать постоянный трансфер в мерсисайдский клуб.

Этот сезон Араухо проводит за "Ливерпуль" на правах аренды, быстро утвердившись важным игроком для главного тренера Андони Ираолы.



И хотя "Ливерпулю" принадлежит опция выкупа Араухо за 47.1 млн. фунтов, 27-летний уругваец предпочитает отложить переговоры на более поздний срок.



"Пока слишком рано говорить о таких вещах. Я просто стараюсь наслаждаться каждым днем, продолжать расти и развиваться каждый день, будучи уверенным насчет этого. Я очень рад быть здесь, моя семья тоже очень рада".



"Но немного рано говорить о такого рода вещах", — цитирует Араухо ESPN.