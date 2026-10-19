Полиция расследует инцидент с регбийным мячом, нарушившим матч "Брентфорда" и "Ливерпуля"

Полиция расследует инцидент с регбийным мячом, появившимся на на поле во время матча Премьер-Лиги между "Брентфордом" и "Ливерпулем".

Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, находясь на террасе близ "Джитек Коммьюнити", пинает регбийный мяч с высоты внутрь стадиона.



Это случилось прямо во время субботнего матча, в котором "Брентфорд" вдевятером уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2.



В опубликованном заявлении "Брентфорд" назвал этот инцидент "опасным" и сообщил, что оказывает содействие полиции, которая проводит свое расследование, передает BBC.



