Полиция расследует инцидент с регбийным мячом, нарушившим матч "Брентфорда" и "Ливерпуля"

Брентфорд Полиция расследует инцидент с регбийным мячом, появившимся на на поле во время матча Премьер-Лиги между "Брентфордом" и "Ливерпулем".

Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, находясь на террасе близ "Джитек Коммьюнити", пинает регбийный мяч с высоты внутрь стадиона.

Это случилось прямо во время субботнего матча, в котором "Брентфорд" вдевятером уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2.

В опубликованном заявлении "Брентфорд" назвал этот инцидент "опасным" и сообщил, что оказывает содействие полиции, которая проводит свое расследование, передает BBC.





Метки Брентфорд, Ливерпуль, Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2026 20:00

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