Ираола поведал, когда вернутся Фримпонг и Собослаи

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что защитник Джереми Фримпонг вернется только после международного перерыва, но полузащитник Доминик Собослаи не усугубил свою травму.

Победа 1:2 над "Брентфордом" в минувший уикенд была омрачена для "Ливерпуля" возникшими у Фримпонга и Собослаи проблемами.



Фримпонг сыграл лишь семь минут во втором тайме, после чего был обратно заменен, тогда как Собослаи покинул поле еще до перерыва.



Собослаи не сыграет против "Вильярреала" в Лиге Чемпионов посреди недели, но его отсутствие не продлится долго, тогда как Фримпонг пропустит все шесть матчей, оставшихся "Ливерпулю" до международного перерыва.



"В случае с Джереми это новая мышечная травма. Это случилось на второй или третьей минуте, как он вступил в игрк, и такое сложно предсказать. Нам нужно дождаться, пока он восстановится, но ему будет сложно вернуться до перерыва".



"Доминик — это другое, это не новая травма. Это та же область, что и на прошлой неделе. Он не усугубил свою травму. Нам просто нужно быть немного терпеливее, пока он полностью не восстановится, однако это не выглядит так, что нам придется долго ждать его восстановления".



"Я ценю то, что вызвался сыграть и хотел помочь в сложном матче, которому всегда суждено было отнять много сил", — цитирует Ираолу The Athletic.