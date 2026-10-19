"Манчестер Сити" грозит выбывание в Чемпионшип за финансовые нарушения

"Манчестер Сити" ожидает снятие внушительного количества очков за финансовые нарушения, что почти гарантированно приведет к выбыванию "горожан" в Чемпионшип.

Напомним, "Сити" уже подал апелляцию на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, которая признала "горожан" виновными в финансовых нарушениях и теперь определяется с наказанием.



И хотя окончательное решение насчет санкций пока не принято, Daily Mail, ссылаясь на осведомленный источник, утверждает, что "Сити" ожидает снятие внушительного количества очков и крупный денежный штраф.



При этом снятие очков, вероятно, не будет разовой мерой, поэтому клуб с "Этихад" может задержаться в Чемпионшипе дольше, чем на один сезон.



В теории Футбольная Лига может вообще не принимать "Сити", однако этот сценарий, как и понижение клуба с "Этихад" до Лиги Два, маловероятен.



Окончательное решение ожидается в начале 2027 года, как это и предписано обновленными правилами Премьер-Лиги по ускоренному рассмотрению апелляций.