"Манчестер Сити" грозит выбывание в Чемпионшип за финансовые нарушения
"Манчестер Сити" ожидает снятие внушительного количества очков за финансовые нарушения, что почти гарантированно приведет к выбыванию "горожан" в Чемпионшип.
Напомним, "Сити" уже подал апелляцию на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, которая признала "горожан" виновными в финансовых нарушениях и теперь определяется с наказанием.
И хотя окончательное решение насчет санкций пока не принято, Daily Mail, ссылаясь на осведомленный источник, утверждает, что "Сити" ожидает снятие внушительного количества очков и крупный денежный штраф.
При этом снятие очков, вероятно, не будет разовой мерой, поэтому клуб с "Этихад" может задержаться в Чемпионшипе дольше, чем на один сезон.
В теории Футбольная Лига может вообще не принимать "Сити", однако этот сценарий, как и понижение клуба с "Этихад" до Лиги Два, маловероятен.
Окончательное решение ожидается в начале 2027 года, как это и предписано обновленными правилами Премьер-Лиги по ускоренному рассмотрению апелляций.
19.10.2026 18:00
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Последние комментарии:
изи чемпик аснла
хохланда летом в аснл
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Так им в рот! Надо будет поставить условие, что клуб занявший последнее место остается в АПЛ вместо голубизны. Посмотрим кто будет булки раздвигать. Эхехехех начнется повальное сосание бибы
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Лоховской клуб с крысами
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