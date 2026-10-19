"Манчестер Сити" грозит выбывание в Чемпионшип за финансовые нарушения

Манчестер Сити "Манчестер Сити" ожидает снятие внушительного количества очков за финансовые нарушения, что почти гарантированно приведет к выбыванию "горожан" в Чемпионшип.

Напомним, "Сити" уже подал апелляцию на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, которая признала "горожан" виновными в финансовых нарушениях и теперь определяется с наказанием.

И хотя окончательное решение насчет санкций пока не принято, Daily Mail, ссылаясь на осведомленный источник, утверждает, что "Сити" ожидает снятие внушительного количества очков и крупный денежный штраф.

При этом снятие очков, вероятно, не будет разовой мерой, поэтому клуб с "Этихад" может задержаться в Чемпионшипе дольше, чем на один сезон.

В теории Футбольная Лига может вообще не принимать "Сити", однако этот сценарий, как и понижение клуба с "Этихад" до Лиги Два, маловероятен.

Окончательное решение ожидается в начале 2027 года, как это и предписано обновленными правилами Премьер-Лиги по ускоренному рассмотрению апелляций.





Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Футбольная Лига, ФФП, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2026 18:00

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  1. psihofan 19.10.2026 18:53 # psihofan
    изи чемпик аснла
    хохланда летом в аснл

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  2. chop 19.10.2026 18:49 # chop
    Так им в рот! Надо будет поставить условие, что клуб занявший последнее место остается в АПЛ вместо голубизны. Посмотрим кто будет булки раздвигать. Эхехехех начнется повальное сосание бибы

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  3. jabajaba 19.10.2026 18:30 # jabajaba
    Лоховской клуб с крысами

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