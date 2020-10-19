"Арсенал" рассматривал множество кандидатов, включая Почеттино, перед назначением Артеты

"Арсенал" рассматривал ряд других кандидатов, включая Маурисио Почеттино, перед тем, как назначить Микеля Артету на должность главного тренера в 2019 году.

Когда Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019, это была его первая работа в качестве самостоятельного специалиста. Прежде Микель лишь ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Манчестер Сити".



Как сообщает The Telegraph, изначально Артета вообще не значился в верхней части шорт-листа кандидатов на замену уволенному Унаи Эмери.



Увольняя Эмери, "Арсенал" на временной основе доверил команду Фредди Юнгбергу. Внутри клуба существовала надежда, что легенда "канониров" воспользуется этой возможностью и заслужит постоянный контракт.



Однако Юнгберг, которому ассистировал Пер Мертезакер, провалился, и Эду, тогда занимавший пост спортивного директора "Арсенала", был вынужден активизировать поиски нового постоянного наставника.



Эду успел переговорить с упомянутым Почеттино, который был открыт к работе с "Арсеналом", а также с бывшим капитаном "канониров" Патриком Виейра, тогда возглавлявшим "Ниццу", с Роберто Мартинесом, Витором Перейрой, Массисимилиано Аллегри и Карло Анчелотти.



Другим боссам "Арсенала" еще пришлось уговаривать Эду хотя бы позвать Артету на собеседование — задатки тренера наблюдались у Микеля еще в его игровые дни, но он был едва ли не единственным кандидатом без серьезного опыта.



Артета сразу же наладил раппорт с Эду и в итоге получил эту работу, которую сохраняет до сих пор, недавно заключив новый контракт с "Арсеналом".