"Кристал Пэлас" даст больше времени Сажу

"Кристал Пэлас" даст больше времени своему главному тренеру Пьеру Сажу на улучшение игры команды.

Накануне "Пэлас" потерпел поражение 5:0 от "Брайтона" в Премьер-Лиге, трижды пропустив в первые 10 минут, и после этого матча Саж признался, что не уверен насчет своего будущего.



Однако The Athletic утверждает, что "Пэлас" не собирается немедленно увольнять французского специалиста, который был приглашен только минувшим летом.



Таким образом, Саж останется на матчи против "Бешикташа" в Лиге Европы в четверг и против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге в воскресенье, но боссы "Пэлас" ожидают увидеть прогресс от команды, в противном случае президент "орлов" Стив Пэриш будет готов вмешаться.