Нападающий "Манчестер Сити" Антуан Семеньо пропустит около двух месяцев с травмой колена.

Семеньо повредил свое колено в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Ипсвича" в минувшую субботу (3:2).



У медицинской службы "Сити" существовали опасения, что травма Семеньо окажется очень серьезной, но все обошлось, и Антуан должен вернуться на футбольное поле еще до Нового года.



"После проведенного обследования мы чувствуем себя гораздо лучше, потому что это не так плохо, как мы ожидали. Это может занять восемь недель, но самое важное для него — восстановиться", — цитирует Мареску Sky Sports.



Мареска также подтвердил, что нападающий Эрлинг Холанд, который хромал в концовке матча с "Ипсвичем", "может быть доступен" на домашний поединок Лиги Чемпионов против АЕКа во вторник.