"Астон Вилла" предложит новый контракт Линделефу
"Астон Вилла" собирается предложить новый контракт своему защитнику Виктору Линделефу.
Линделеф стал одним из лучших приобретений "Виллы" за последние годы, перебравшись из "Манчестер Юнайтед" свободным агентом летом 2025.
В прошлом сезоне Линделеф помог "Вилле" выиграть Лигу Европы, а после ухода Эзри Конса в "Арсенал" важность 32-летнего шведа для команды Унаи Эмери только возросла.
Отличная форма Линделефа также является причиной, почему новичок "Виллы" Тейлор Харвуд-Беллис, купленный у "Саутгемптона" за 30 миллионов фунтов, пока не имеет возможности проявить себя.
Действующий контракт Линделефа истекает в конце сезона, однако The Athletic сообщает, что "Вилла" уже ведет переговоры с Виктором о продлении сотрудничества.
19.10.2026 14:00
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