Кэррик надеется, что "Юнайтед" получит усиление в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик выразил надежду, что "красным дьяволам" удастся укрепить свой состав в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел трех новых полузащитников за 155 миллионов фунтов, а также бесплатно подписал запасного голкипера, но старт нового сезона показал, что этого усиления "дьяволам" недостаточно.



Поэтому Кэррик рассматривает зимнее окно как возможность для дополнительного подкрепления, но пока не вполне понимает, что "Юнайтед" сможет себе позволить.



"Когда придет время следующего трансферного окна, вы захотите иметь план и захотите извлечь максимум пользы".



"На данном этапе мы не вполне знаем, как это будет. Но нет никаких сомнений, что это возможность, потому что трансферное окно будет открыто".



"Поэтому мы обязательно рассмотрим эту возможность и постараемся к концу окна стать сильнее, как бы это ни проявилось", — сообщил Кэррик Sky Sports.