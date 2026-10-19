Кэррик надеется, что "Юнайтед" получит усиление в январе

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик выразил надежду, что "красным дьяволам" удастся укрепить свой состав в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел трех новых полузащитников за 155 миллионов фунтов, а также бесплатно подписал запасного голкипера, но старт нового сезона показал, что этого усиления "дьяволам" недостаточно.

Поэтому Кэррик рассматривает зимнее окно как возможность для дополнительного подкрепления, но пока не вполне понимает, что "Юнайтед" сможет себе позволить.

"Когда придет время следующего трансферного окна, вы захотите иметь план и захотите извлечь максимум пользы".

"На данном этапе мы не вполне знаем, как это будет. Но нет никаких сомнений, что это возможность, потому что трансферное окно будет открыто".

"Поэтому мы обязательно рассмотрим эту возможность и постараемся к концу окна стать сильнее, как бы это ни проявилось", — сообщил Кэррик Sky Sports.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2026 13:00

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  1. arsenig 19.10.2026 13:38 # arsenig
    Усиление в виде нового главного тренера

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  2. empry 19.10.2026 13:07 # empry
    Что ты несешь, Миша. МЮ летом потратил столько же, сколько и Брайтон. Где МЮ, а где Брайтон. Я молчу про траты в предыдущие ТО. МЮ – это антипример клубного менеджмента.

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