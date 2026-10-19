Саж не уверен насчет своего будущего в "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Пьер Саж не уверен, что получит время спасти свою работу после разгрома от "Брайтона".

Накануне "Пэлас" потерпел поражение 5:0 в гостях у "Брайтона", трижды пропустив в первые 10 минут этого матча Премьер-Лиги.



После матча Сажа, назначенного только минувшим летом, спросили, получит ли он время на улучшение формы "Пэлас", и Пьер выразил сомнения насчет этого.



"Я не знаю".



"Это моя вина, потому что я являюсь тренером, я мотивирую игроков, я готовлю их к ситуациям. Мы сыграли так плохо, и это моя вина".



"Сложно подвести итог, потому что было много негативных моментов".



"Мы очень плохо начали. Это совершенно не нормально пропускать три гола в первые девять минут такого рода матча".



"Я готовлю команду, поэтому я несу ответственность за происходящее на поле. У меня много работы, потому что я должен изменить это".



"Я просто хочу извиниться перед фанатами. Мы не на том уровне, как от нас ожидают, и мне очень жаль из-за этого, потому что я знаю, насколько это важно для них, но сегодня мы не показали, что это важно и для нас".



"Я чувствую только одно: стыд. Когда играешь такого рода матч, вы должны показать другое лицо. Это же было наше худшее лицо", — цитирует Сажа BBC.