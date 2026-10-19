Хендерсон не завершает карьеру в сборной Англии

Полузащитник "Челси" Джордан Хендерсон заявил, что не завершает свою карьеру в сборной Англии.

Отметившись переломом запястья на Чемпионате Мира при прыжке через рекламный щит минувшим летом, 36-летний Хендерсон не был вызван в сборную Англии на недавние матчи Лиги Наций.



Однако в последнее время Хендерсон демонстрирует уверенный футбол за "Челси", в минувший уикенд против "Эвертона" в очередной раз получив место в стартовом составе, и это оставляет Джордану надежду, что главный тренер англичан Томас Тухель это заметит.



"Я всегда буду обладать желанием представлять сборную Англии. Я чувствую, что все еще могу играть на высочайшем уровне, но я должен делать свою работу в "Челси" и показывать хороший футбол, а там подождем и посмотрим".



"Представлять сборную Англии — это всегда честь и важное событие для меня. Конечно, если я чувствую, что играю на высочайшем уровне, я всегда буду хотеть участвовать".



"До тех пор, пока я играю и чувствую себя хорошо, я всегда буду стремиться получить шанс (на вызов)".



"Конечно, это зависит от тренера, от его решений насчет состава и всего прочего".



"Я просто должен продолжать показывать хорошую игру, и тогда это само о себе позаботится", — цитирует Хендерсона ESPN.