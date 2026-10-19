Хюрцелер призвал фанатов "Брайтона" выпить пива и не смотреть в таблицу

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер призвал болельщиков своего клуба не смотреть в таблицу Премьер-Лиги.

Выиграв все три предыдущих матча Премьер-Лиги с общим счетом 10:0, в воскресенье "Брайтон" одержал победу 5:0 над "Кристал Пэлас", причем три гола забил уже в первые 10 минут.



"Брайтон" продолжает дышать в спину "Манчестер Сити" и "Арсеналу", однако для Хюрцелера турнирное положение "чаек" не имеет принципиального значения.



"Им (фанатам) не нужно смотреть в таблицу. Им нужно насладиться этим вечером без мобильного телефона. Насладитесь пивом или вроде того, насладитесь ношением цветов "чаек".



"Я не смотрю в таблицу в данный момент. Конечно, положительные результаты, отрицательные результаты всегда формируют суждения, но в конце концов нам нужно сосредоточиться на своей игре, и это единственное, что мы можем контролировать. Так мы справляемся с этим".



"В течение моего времени здесь мы всегда были сосредоточены на игре, независимо того, хорошая у нас серия или плохая. ДУмаю, главная причина, почему мы сосредоточены на игре, заключается в том, что мы хотим развивать игроков и хотим развиваться сами как клуб".



"Поэтому я не думаю, что это правильный момент, чтобы смотреть в таблицу. Это правильный момент, чтобы пересмотреть матч, постараться прибавить и постараться хорошо восстановиться, потому что в четверг будет следующее испытание", — цитирует Хюрцелера ESPN.