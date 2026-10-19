Артета: "Мадуэке — особенный парень и определяющий игрок"

Наставник "Арсенала" Микель Артета выступил с похвалой в адрес своего вингера Нони Мадуэке после победы над "Ноттингем Форест".

Именно Мадуэке своим голом после выхода на замену обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в непростом матче Премьер-Лиги на "Сити Граунд" накануне.



Многие фанаты "Арсенала" были скептически настроены насчет Нони, когда тот переходил из "Челси" летом 2025, однако вингер помог "канонирам" завоевать титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а в новом становится все более важным игроком для команды.



И если любовь публики Мадуэке еще пытается заслужить, то внутри "Арсенала", как признается Артета, Нони обожают.



"Я хочу, чтобы Нони посмотрел на меня. На моем лице улыбка, потому что он особенная личность".



"Он тот, кого очень любят в раздевалке и около нее. Он так связывает людей, так разговаривает с людьми. Он просто особенный парень".



"Кажется, я видел интервью, где некоторых наших игроков спросили, кому они позвонят, если у них возникнут проблемы. И некоторые из них назвали Нони, чему я был удивлен. Но я думаю, это огромная заслуга, и это описывает, что он за человек".



"Его дела идут хорошо. После перерыва на сборные он демонстрирует нечто другое, другой уровень злости, другой уровень убежденности в своих действиях, и он стал играть определяющую роль в матчах, чего мы и ожидаем от игрока вроде него".



"Речь об игроке, которому, в общем-то, все равно, играет он слева или справа, но на правом фланге он сыграл гораздо больше минут. В данный момент команда нуждается в нем там, и он хорошо справляется", — цитирует Артету BBC.