7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 19 октября, поединком "Тоттенхэма" и "Ковентри" завершится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — КОВЕНТРИ 22:00



"Тоттенхэм" остался единственной в дивизионе командой, которая еще побеждала в этом сезоне Премьер-Лиги (3 ничьи, 3 поражения). "Шпоры" забили три гола в двух последних поединках чемпионата, хотя в четырех предыдущих — ни одного.



"Ковентри" выиграл оба своих последних матча в Премьер-Лиге, с помощью побед над "Ньюкаслом" (4:1) и "Ноттингем Форест" (0:1) набрав свои первые очки в этом сезоне. "Небесно-голубые" могут впервые с февраля 1998 оформить три победы кряду в высшем дивизионе.



"Тоттенхэм" выиграл все пять последних встреч с "Ковентри", которые случились с 2001 по 2024 год. В самой свежей из них "шпоры" выбили "небесно-голубых" из Кубка Лиги два года назад (2:1).



"Тоттенхэм" на несколько недель потерял с травмами Лукаса Бергвалла и Савиньо. Педро Порро, Хави Симонс, Михаил Мудрик и Вильсон Одоберт продолжают лечиться. Родриго Бентанкур отбывает дисквалификацию. Впервые за почти полтора года в заявку на матч может попасть Деян Кулусевски.



После трех матчей дисквалификации возвращается нападающий "Ковентри" Тайво Авоньи. Кейн Кеслер-Хейден залечил заднюю поверхность бедра. Люк Вулфенден, Орель Аменда, Джош Экклс и Хаджи Райт по-прежнему недоступны.