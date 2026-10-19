"Тоттенхэм" следит за Эбнуталибом

Юнес Эбнуталиб "Тоттенхэм" проявляет серьезный интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Юнесу Эбнуталибу.

По информации TEAMtalk, скауты "Тоттенхэма" просматривали Эбнуталиба в матче против "Кельна", который в этом сезоне арендует у "шпор" вингера Майки Мура.

Именно Эбнуталиб забил единственный мяч в этом матче, состоявшемся в минувшую пятницу, и теперь на счету Юнеса пять голов в шести поединках этого сезона Бундеслиги.

В ближайшие недели и месяцы "Тоттенхэм" продолжит следить за успехами Эбнуталиба, но почти наверняка столкнется с конкуренцией других больших клубов в борьбе за 23-летнего немца марокканского происхождения.

Начало сезона показало, что "Тоттенхэм" остро нуждается в забивном нападающем, и Эбнуталиб может стать решением для команды Роберто Де Дзерби.





Метки Айнтрахт, Тоттенхэм, Эбнуталиб

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2026 06:00

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