"Тоттенхэм" следит за Эбнуталибом

"Тоттенхэм" проявляет серьезный интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Юнесу Эбнуталибу.

По информации TEAMtalk, скауты "Тоттенхэма" просматривали Эбнуталиба в матче против "Кельна", который в этом сезоне арендует у "шпор" вингера Майки Мура.



Именно Эбнуталиб забил единственный мяч в этом матче, состоявшемся в минувшую пятницу, и теперь на счету Юнеса пять голов в шести поединках этого сезона Бундеслиги.



В ближайшие недели и месяцы "Тоттенхэм" продолжит следить за успехами Эбнуталиба, но почти наверняка столкнется с конкуренцией других больших клубов в борьбе за 23-летнего немца марокканского происхождения.



Начало сезона показало, что "Тоттенхэм" остро нуждается в забивном нападающем, и Эбнуталиб может стать решением для команды Роберто Де Дзерби.