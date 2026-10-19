Артета объяснил замену Эзе в перерыве против "Форест"

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему заменил вингера Эберечи Эзе в перерыве матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".

В воскресенье "Арсенал" одержал победу 0:1 в Ноттингеме благодаря позднему голу Нони Мадуэке, который как раз и заменил Эзе в перерыве.



В первом тайме "Арсенал" ни разу не пробил в створ чужих ворот, однако Артета не винит в этом Эзе, который не нанес ни одного удара, не совершил ни одной успешной обводки и не создал ни одного момента.



"То, каким образом они оборонялись, стало причиной его замены. Три дня назад он забил гол, хотя должен был забивать три, и все мы были им довольны. Так что это футбол. В один день ты великолепен, в другой — нет. Особенно когда речь об атакующих игроках против команды, которая обороняется вдесятером в своей штрафной и около нее".



"Это крайне сложно, но поэтому вам и нужны свежие ноги, игроки другого профиля, чтобы попробовать что-нибудь другое", — цитирует Артету Evening Standard.