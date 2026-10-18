Магуайр заявил, что МЮ не хватило смелости против "Лидса"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команде не хватило смелости против "Лидса".

Большую часть матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" в воскресенье "Юнайтед" играл вторым номером, отдав инициативу сопернику.



После ничьей 1:1 Магуайр посетовал на неважное психологическое состояние команды, но встал на защиту тактики главного тренера Майкла Кэррика.



"Мы работали над своим построением на этой неделе. Мы хотели соответствовать сопернику в плане игры без мяча и быть весьма агрессивными".



"Мы знали, что нам будет многое позволено в полузащите, где они используют только двух игроков. В этой области мы, наверное, могли сделать больше".



"Мы могли быть немного смелее с мячом и лучше прессинговать. Но обстоятельства сложились таким образом, что мы не такие смелые, как положено, и мы должны вернуть это, потому что вам нужны смелость и хладнокровие, чтобы выигрывать матчи за "Манчестер Юнайтед".



"Наши сплоченность, дух и готовность сражаться не подлежат сомнению. Это сложное место для выездов. "Лидс" неудержим в лиге".



"Мы можем действовать лучше. Мы должны более качественно обращаться с мячом. Когда вы приезжаете в такого рода места, нельзя проигрывать борьбу при стандартах и пропускать со стандартов, позволяя им вернуться в игру".



"Мы чувствовали себя комфортно с этим построением. Они не создали слишком большого количества моментов. Это расстраивает, что мы пропустили со стандарта после перерыва. Мы нащупали игру после 70-й минуты и, наверное, были ближе к победе, но ничья справедлива", — сообщил Магуайр Sky Sports.