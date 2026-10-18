Артета: "Вышедшие на замену игроки изменили игру"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что вышедшие на замену игроки помогли его команде переломить игру против "Ноттингем Форест".

В воскресенье "Арсенал" одержал победу 0:1 на "Сити Граунд" благодаря голу Нони Мадуэке на 80-й минуте.



"Арсеналу" попался очень упорный соперник, и Артета рад, что у него было кем усилить игру.



"Мы знали, что так и будет. В предыдущий раз нам не удалось выиграть матч здесь, но мы сделали это сегодня. Нам пришлось трудиться до последнего момента ради победы. У них хорошо обученная команда, которую сложно взломать. Нам пришлось рисковать против опасной команды. Мы очень хорошо совладали с эмоциями. Мы сохраняли концентрацию, и атакующие игроки оказали огромное влияние".



"Некоторые из них играли три дня назад, и некоторые из них выйдут в стартовом составе на следующий матч. Они знают, что каждый должен стараться изо всех сил, потребуешься ты на 60 минут, 45 минут или две минуты. Сейчас мы обладаем составом, чтобы реализовывать свои моменты, и нам нужно пользоваться этим".



"Нони, Юрриен (Тимбер), Микель (Мерино) и Виктор (Дьекереш) по-настоящему изменили игру, и именно в этом мы нуждались. Разумеется, Нони запомнился, потому что он забил гол, который сделал разницу".



"Иногда вы начинаете испытывать разочарование против команд, которые сложно взломать. В первом тайме у нас не было ни удара в створ, и мы обсуждали это. Мы имели два больших момента во втором тайме, но мяч попал в створ только однажды, причем после небольшого рикошета".



Мы замечательно отреагировали на забитый гол, проявили волю к обороне в стрессовой ситуации, не прижимаясь к воротам", — сообщил Артета BBC.