Кэррик объяснил, почему заменил Мартинеса в перерыве против "Лидса"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объяснил замену защитника Лисандро Мартинеса в перерыве матча против "Лидса".
Разразившись критикой в адрес руководства "Юнайтед" посреди недели, Мартинес вышел в стартовом составе "красных дьяволов" на "Элланд Роуд" в воскресенье.
Мартинес помог "Юнайтед" выиграть первый тайм со счетом 0:1, однако затем был заменен, а "дьяволы" пропустили ответный гол и были вынуждены довольствоваться ничьей 1:1.
После финального свистка Кэррик объяснил, что замена Мартинеса была вынужденной. 28-летний аргентинец получил ушиб и не смог выйти на второй тайм.
"Он почувствовал небольшой дискомфорт в своем бедре", — приводит слова Кэррика Evening Standard.
18.10.2026 21:00
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