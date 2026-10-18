Кэррик объяснил, почему заменил Мартинеса в перерыве против "Лидса"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объяснил замену защитника Лисандро Мартинеса в перерыве матча против "Лидса".

Разразившись критикой в адрес руководства "Юнайтед" посреди недели, Мартинес вышел в стартовом составе "красных дьяволов" на "Элланд Роуд" в воскресенье.



Мартинес помог "Юнайтед" выиграть первый тайм со счетом 0:1, однако затем был заменен, а "дьяволы" пропустили ответный гол и были вынуждены довольствоваться ничьей 1:1.



После финального свистка Кэррик объяснил, что замена Мартинеса была вынужденной. 28-летний аргентинец получил ушиб и не смог выйти на второй тайм.



"Он почувствовал небольшой дискомфорт в своем бедре", — приводит слова Кэррика Evening Standard.