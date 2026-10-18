"Арсенал" вырвал победу против "Форест" благодаря голу Мадуэке
"Арсенал" вырвал победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря позднему голу вышедшего на замен Нони Мадуэке.
Капитан "лесников" Морган Гиббс-Уайт так и не успел поправиться к воскресенью, поэтому его место в старте занял Николас Домингес. Вместо Олы Айны появился Жаир Кунья.
У "канониров" с первых минут вышли Бруно Гимараэс и Эберечи Эзе, заменив Майлса Льюис-Скелли и Нони Мадуэке.
В первом тайме "Арсенал" почти троекратно превзошел соперника по владению мячом, но уступил по количеству ударов. Впрочем, все попытки обеих команд оказались неточными — реальных моментов никто так и не создал.
Если кто-то и прибавил после перерыва, то это "Форест", который даже пару раз пробил в створ. Гости же практически не конвертировали владение мячом в удары, не говоря уже о точных. Лишь Деклан Райс имел неплохой момент, но промахнулся.
В концовке "канониры" все же смогли сделать свое давление более акцентированным, и это отразилось на табло на 80-й минуте. Мадуэке вошел в штрафную с левого фланга и нанес удар с рикошетом — 0:1.
В целом "Арсенал" уверенно довел дело до победы, если не считать момента Мурильо, который взял игру на себя, но не попал по воротам.
"Арсеналу" особо не удался этот матч, однако на скамейке у Микеля Артеты нашелся джокер, обеспечивший результат. Три очка — самый важный итог для "канониров".
"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче
18.10.2026 20:25
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Последние комментарии:
Орпять нассали в рот хейтеркам и полковнику пидорашки.
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Алёёёёёё!Калонирыыыы!Что эта за ху!ета у вас?Это не футбол,а порнография!
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Это какой-то антифутбол. С углоголами даже было интереснее.
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Ямаль 19 г+п в 10 играл, Сака 18 в 49.
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МАДУКА МАДУКА МАДУКА
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В принципе ожидаемо, так и думал, что если будет ничья до 80 минуты где-то, Арсенал на классе заберет. Мадуэка- бист.
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Арсаса.. Мадука - забивака!
Гласнер снова отсаСака
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Тяжелейшая игра, кое как гол соорудили. Больше удивился как они за две минуты до конца дали лесникам два супер шанса. Мурильо пешком ушел от троих, вахуе)
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нахуя моя сука голосовала за это?
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Придумали этот ебучий национальный кубок который забирает игроков в сборные на 3 недели и ломает их. А теперь приходится играть по два матча в неделю без перерывов… вот и результат. Арсенал каждый матч сдерживает энергичные команды и включается только к концу матча, чтобы добыть результат. В среду заёбаным играть на выезде против Баварки, удачи нам!
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1 удар в створ
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С трудом. Спасибо Мадуэке!
С победой!
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Равный матч, который решил рикошет. Опять в пользу арсенала....
Мурило должен был сравнивать на 93...красота лютая была
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Типикал Арсенал
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В честь победы великого Арсенала, каждый может нассать на петушиный е6лет моих сучек, дырявого closera и опущенной, имфашлюшной туи.
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С победой Пушкари)
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