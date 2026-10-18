"Арсенал" вырвал победу против "Форест" благодаря голу Мадуэке

Нони Мадуэке "Арсенал" вырвал победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря позднему голу вышедшего на замен Нони Мадуэке.

Капитан "лесников" Морган Гиббс-Уайт так и не успел поправиться к воскресенью, поэтому его место в старте занял Николас Домингес. Вместо Олы Айны появился Жаир Кунья.

У "канониров" с первых минут вышли Бруно Гимараэс и Эберечи Эзе, заменив Майлса Льюис-Скелли и Нони Мадуэке.

В первом тайме "Арсенал" почти троекратно превзошел соперника по владению мячом, но уступил по количеству ударов. Впрочем, все попытки обеих команд оказались неточными — реальных моментов никто так и не создал.

Если кто-то и прибавил после перерыва, то это "Форест", который даже пару раз пробил в створ. Гости же практически не конвертировали владение мячом в удары, не говоря уже о точных. Лишь Деклан Райс имел неплохой момент, но промахнулся.

В концовке "канониры" все же смогли сделать свое давление более акцентированным, и это отразилось на табло на 80-й минуте. Мадуэке вошел в штрафную с левого фланга и нанес удар с рикошетом — 0:1.

В целом "Арсенал" уверенно довел дело до победы, если не считать момента Мурильо, который взял игру на себя, но не попал по воротам.

"Арсеналу" особо не удался этот матч, однако на скамейке у Микеля Артеты нашелся джокер, обеспечивший результат. Три очка — самый важный итог для "канониров".

"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче





Метки Арсенал, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2026 20:25

Количество просмотров Просмотров: 647

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Последние комментарии:




  1. zalupunavorotnik 18.10.2026 20:50 # zalupunavorotnik
    Орпять нассали в рот хейтеркам и полковнику пидорашки.

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  2. chelsea762 18.10.2026 20:47 # chelsea762
    Алёёёёёё!Калонирыыыы!Что эта за ху!ета у вас?Это не футбол,а порнография!

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  3. brown-ale 18.10.2026 20:44 # brown-ale
    Это какой-то антифутбол. С углоголами даже было интереснее.

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  4. korolkov 18.10.2026 20:43 # korolkov
    Ямаль 19 г+п в 10 играл, Сака 18 в 49.

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  5. psihofan 18.10.2026 20:41 # psihofan
    МАДУКА МАДУКА МАДУКА

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  6. akado 18.10.2026 20:38 # akado
    В принципе ожидаемо, так и думал, что если будет ничья до 80 минуты где-то, Арсенал на классе заберет. Мадуэка- бист.

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  7. gidro-met 18.10.2026 20:38 # gidro-met
    Арсаса.. Мадука - забивака!

    Гласнер снова отсаСака

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  8. redwhitegun 18.10.2026 20:36 # redwhitegun
    Тяжелейшая игра, кое как гол соорудили. Больше удивился как они за две минуты до конца дали лесникам два супер шанса. Мурильо пешком ушел от троих, вахуе)

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  9. nishanbaev 18.10.2026 20:36 # nishanbaev
    нахуя моя сука голосовала за это?



    Налог на доходы по банковским вкладам россиян хотят повысить до 22% — Минфин уже подготовил законопроект

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  10. paroljlogin7237 18.10.2026 20:35 # paroljlogin7237
    Придумали этот ебучий национальный кубок который забирает игроков в сборные на 3 недели и ломает их. А теперь приходится играть по два матча в неделю без перерывов… вот и результат. Арсенал каждый матч сдерживает энергичные команды и включается только к концу матча, чтобы добыть результат. В среду заёбаным играть на выезде против Баварки, удачи нам!

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  11. fc-corner 18.10.2026 20:34 # fc-corner
    1 удар в створ

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  12. krutoykanonir 18.10.2026 20:32 # krutoykanonir
    С трудом. Спасибо Мадуэке!
    С победой!

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  13. dembo 18.10.2026 20:32 # dembo
    Равный матч, который решил рикошет. Опять в пользу арсенала....
    Мурило должен был сравнивать на 93...красота лютая была

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  14. halamadrid94 18.10.2026 20:32 # halamadrid94
    Типикал Арсенал

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  15. cesc-fabregas4 18.10.2026 20:31 # cesc-fabregas4
    В честь победы великого Арсенала, каждый может нассать на петушиный е6лет моих сучек, дырявого closera и опущенной, имфашлюшной туи.

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  16. gunars 18.10.2026 20:27 # gunars
    С победой Пушкари)

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