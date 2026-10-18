"Арсенал" вырвал победу против "Форест" благодаря голу Мадуэке

"Арсенал" вырвал победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" благодаря позднему голу вышедшего на замен Нони Мадуэке.

Капитан "лесников" Морган Гиббс-Уайт так и не успел поправиться к воскресенью, поэтому его место в старте занял Николас Домингес. Вместо Олы Айны появился Жаир Кунья.



У "канониров" с первых минут вышли Бруно Гимараэс и Эберечи Эзе, заменив Майлса Льюис-Скелли и Нони Мадуэке.



В первом тайме "Арсенал" почти троекратно превзошел соперника по владению мячом, но уступил по количеству ударов. Впрочем, все попытки обеих команд оказались неточными — реальных моментов никто так и не создал.



Если кто-то и прибавил после перерыва, то это "Форест", который даже пару раз пробил в створ. Гости же практически не конвертировали владение мячом в удары, не говоря уже о точных. Лишь Деклан Райс имел неплохой момент, но промахнулся.



В концовке "канониры" все же смогли сделать свое давление более акцентированным, и это отразилось на табло на 80-й минуте. Мадуэке вошел в штрафную с левого фланга и нанес удар с рикошетом — 0:1.



В целом "Арсенал" уверенно довел дело до победы, если не считать момента Мурильо, который взял игру на себя, но не попал по воротам.



"Арсеналу" особо не удался этот матч, однако на скамейке у Микеля Артеты нашелся джокер, обеспечивший результат. Три очка — самый важный итог для "канониров".



"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче