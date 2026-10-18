Кэррик: "Это шаг в правильном направлении"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик назвал ничью против "Лидса" "шагом в правильном направлении".

Открыв счет на "Элланд Роуд" усилиями Бриана Мбемо в первом тайме, вскоре после перерыва "Юнайтед" пропустил ответный гол в исполнении Доминика Калверт-Левина.



Ничья 1:1 продлила серию "Юнайтед" без побед до шести матчей кряду во всех соревнованиях. "Красные дьяволов" еще не оформляли "клин-шит" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако Кэррик остался доволен тем, как его команда выдерживала натиск "Лидса" большую часть матча.



"Это определенно был шаг в правильном направлении. Если у вас есть какая-нибудь слабость, здесь она обнаружится".



"Я мог почувствовать перед матчем, что игроки готовы к этому. Это не было идеально. Наша уверенность в себе не зашкаливает, но игроки старались делать правильные вещи".



"Моментами мы выглядели действительно хорошо. Мы действительно оборонялись как команда".



"Даниэль (Фарке) и его команда заслуживают похвалы. У них очень хорошая команда. Они бросают вам вызов и ставят перед вами много вопросов. Если вы не готовы к этому, вас разоблачат, и я думаю, парни достойно с этим справились", — сообщил Кэррик Sky Sports.