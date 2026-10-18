Артета: "Хаверц способен забивать по 30 голов за сезон"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его нападающий Кай Хаверц способен забивать по 30 голов за сезон.

На старте нового сезона Артета предпочитает использовать на острие атаке Хаверца, а не Виктора Дьекереша.



Из-за проблем со здоровьем Хаверц забил лишь семь голов в 24 матчах прошлого сезона, однако Артета верит в способность 27-летнего немца стать бомбардиром.



"Он способен на это. Поэтому он и играет, поэтому мы и подписали его".



"Его нужно обеспечить необходимым количеством матчей и моментов, и если вы дадите ему это, тогда, уверен, он сможет сделать это".



"Его футбольный интеллект — это нечто особенное. Он понимает все на такой скорости, и он, наверное, лучше всех в команде воспринимает информацию".



"Такое нечасто встречается, особенно когда речь о нападающем. Он много пропустил в прошлом сезоне, и вернуться на высочайший уровень — это непросто и может занять время".



"Но Кай почти сразу сделал это во время предсезонного периода, и я этим не удивлен, потому что у него первоклассный настрой. Я очень им дорожу", — цитирует Артету ESPN.