"Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом"

Доминик Калверт-Левин "Манчестер Юнайтед" продлил свою серию без побед до шести матчей кряду с учетом всех соревнований, сыграв на выезде с "Лидсом" вничью 1:1.

Стартовый состав "белых" не изменился относительно выезда к "Арсеналу".

По сравнению с 1:1 против "Тоттенхэма" в стартовый состав "красных дьяволов" были добавлены Диогу Далот, Карлос Балеба и Андрей Сантос.

Начало матча проходило без опасных моментов, но хозяева "Элланд Роуд" играли первым номером, более чем вдвое превосходя своего соперника по владению мячом.

Первый опасный момент возник только на 26-й минуте, когда Нико Эльведи пробивал головой с отскоком от газона, но Сенне Ламменс выручил гостей.

"Юнайтед" сразу же ответил голевым моментом Бриана Мбемо, который головой замыкал подачу Юри Тилеманса, но слегка не попал в створ.

На 35-й минуте Мбемо предоставилась еще одна возможность. Бриан ногой с границы вратарской площади замкнул прострел Тилеманса с правого фланга — 0:1.

"Лидс" ничего не смог изменить в остатке первого тайма, но второй начал с ответного гола. После подачи углового и скидки партнера Доминик Калверт-Левин подработал мяч грудью и расстрелял ворота с близкого расстояния — 1:1.

В дальнейшем хозяева играли неплохо, но этого не было достаточно для их второго гола. Гости изредка огрызались — например, на 65-й минуте Бруну Фернандеш, пробивая из пределов штрафной, не попал в створ.

За исключением одного острого эпизода в штрафной Ламменса, игра была лишена опасных моментов в концовке матча.

"Юнайтед" не постеснялся сыграть вторым номером, и эта тактика поначалу себя оправдывала. Однако поражение "Лидса" не было бы заслуженным, учитывая характер игры.

"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче





Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2026 18:00

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 18.10.2026 19:08 # halamadrid94
    Какое же дерьмо Хуйлап. Престарелый и медленный Вуд на порядок лучше, как будто. Без Гиббса-Уайта даже идей каких либо нет. Ждём увольнения Гласнера ближе к экватору сезона. Зарплата у него хорошая, а значит и компенсация за увольнение приличная.

    (ответить)

  2. dexter 18.10.2026 19:06 # dexter
    Забавно, что мопсян даже не понял отсылки, но скопипастил.

    Собственно это то, о чем я и говорю на этой ветке.

    18.10.2026 18:44 #
    dexter

    Перечитай ответ.

    Источник: https://fapl.ru/posts/125126/?c=1#c8224353

    (ответить)

  3. nishanbaev 18.10.2026 19:01 # nishanbaev
    просто отбитый биомусор без нейронных связей



    18.10.2026 18:38 #
    dembo

    Сильный челси те случайно не нужен, пупс?
    (ответить)
    18.10.2026 18:39 #
    dexter

    Нет Абрамки - нет Челси. Точнее есть, но это что то типа Брентфорда или Брайтона.
    (ответить)
    18.10.2026 18:42 #
    dembo

    Я не спрашивал твое мнение о челси ...перечитай вопрос и попробуй выдавить ответ. Можно кратно "да\нет"
    (ответить)
    18.10.2026 18:44 #
    dexter

    Перечитай ответ.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/125126/?c=1#c8224339

    (ответить)

  4. dexter 18.10.2026 18:59 # dexter
    Просто кекаю, с довна.


    18.10.2026 18:38 #
    dembo

    Сильный челси те случайно не нужен, пупс?

    Источник: https://fapl.ru/posts/125126/?c=1#c8224325


    18.10.2026 18:42 #
    dembo

    Я не спрашивал твое мнение о челси ...перечитай вопрос и попробуй выдавить ответ. Можно кратно "да\нет"

    Источник: https://fapl.ru/posts/125126/?c=1#c8224325

    (ответить)

  5. dembo 18.10.2026 18:32 # dembo
    Баля гибс вайт на травме ...

    А кто пидорсенал проткнет....делап штоль

    (ответить)

  6. nishanbaev 18.10.2026 18:30 # nishanbaev
    7 из 7. Прям фламинго по питеру ночью)

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  7. quavo 18.10.2026 18:14 # quavo
    Топари. У лидса не отсосали

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  8. dexter 18.10.2026 18:06 # dexter
    Фарке - гений, Кэррик - калич. Именно такой посыл будет у хейтерков Миши. И пох, что МЮ играл без Рэша, Шоу, и сыграл на выезде на неделе в ЕК.

    Местные фаны давно превратились в хохлов. Им подавай кружевные трусики, а не причинно-следственные связи.

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  9. breadpeat 18.10.2026 18:05 # breadpeat
    Такое ощущение что Аморим более или менее физическую форму поставил.на ней прошлый сезон скатали, теперь формы нет. Амад не бежит, Бруно не даёт... Полная дичь

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  10. brown-ale 18.10.2026 18:03 # brown-ale
    Дожили. МЮ играет в автобус против середняков.

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  11. redwhitegun 18.10.2026 18:02 # redwhitegun
    МЮ конеш трупы, надо было смотреть матч в Брайтоне.

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  12. akado 18.10.2026 18:01 # akado
    НФ по составу котирую на уровне Виллы, Ньюкасла, Брайтона. Должны наконец выдать идею Гласнера против Арсенала!

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  13. ooaaaa 18.10.2026 18:01 # ooaaaa
    победы над Ипсвич и Баку

    wow!

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  14. justnick 18.10.2026 18:00 # justnick
    Carrick sacked?

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  15. dembo 18.10.2026 18:00 # dembo
    Каррик жив

    (ответить)

  16. reddebil 18.10.2026 17:59 # reddebil
    Жаль Каррика(

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