"Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом"
"Манчестер Юнайтед" продлил свою серию без побед до шести матчей кряду с учетом всех соревнований, сыграв на выезде с "Лидсом" вничью 1:1.
Стартовый состав "белых" не изменился относительно выезда к "Арсеналу".
По сравнению с 1:1 против "Тоттенхэма" в стартовый состав "красных дьяволов" были добавлены Диогу Далот, Карлос Балеба и Андрей Сантос.
Начало матча проходило без опасных моментов, но хозяева "Элланд Роуд" играли первым номером, более чем вдвое превосходя своего соперника по владению мячом.
Первый опасный момент возник только на 26-й минуте, когда Нико Эльведи пробивал головой с отскоком от газона, но Сенне Ламменс выручил гостей.
"Юнайтед" сразу же ответил голевым моментом Бриана Мбемо, который головой замыкал подачу Юри Тилеманса, но слегка не попал в створ.
На 35-й минуте Мбемо предоставилась еще одна возможность. Бриан ногой с границы вратарской площади замкнул прострел Тилеманса с правого фланга — 0:1.
"Лидс" ничего не смог изменить в остатке первого тайма, но второй начал с ответного гола. После подачи углового и скидки партнера Доминик Калверт-Левин подработал мяч грудью и расстрелял ворота с близкого расстояния — 1:1.
В дальнейшем хозяева играли неплохо, но этого не было достаточно для их второго гола. Гости изредка огрызались — например, на 65-й минуте Бруну Фернандеш, пробивая из пределов штрафной, не попал в створ.
За исключением одного острого эпизода в штрафной Ламменса, игра была лишена опасных моментов в концовке матча.
"Юнайтед" не постеснялся сыграть вторым номером, и эта тактика поначалу себя оправдывала. Однако поражение "Лидса" не было бы заслуженным, учитывая характер игры.
"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
18.10.2026 18:00
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Последние комментарии:
Какое же дерьмо Хуйлап. Престарелый и медленный Вуд на порядок лучше, как будто. Без Гиббса-Уайта даже идей каких либо нет. Ждём увольнения Гласнера ближе к экватору сезона. Зарплата у него хорошая, а значит и компенсация за увольнение приличная.
(ответить)
Забавно, что мопсян даже не понял отсылки, но скопипастил.
Собственно это то, о чем я и говорю на этой ветке.
18.10.2026 18:44 #
dexter
Перечитай ответ.
Источник: https://fapl.ru/posts/125126/?c=1#c8224353
(ответить)
просто отбитый биомусор без нейронных связей
18.10.2026 18:38 #
dembo
Сильный челси те случайно не нужен, пупс?
(ответить)
18.10.2026 18:39 #
dexter
Нет Абрамки - нет Челси. Точнее есть, но это что то типа Брентфорда или Брайтона.
(ответить)
18.10.2026 18:42 #
dembo
Я не спрашивал твое мнение о челси ...перечитай вопрос и попробуй выдавить ответ. Можно кратно "да\нет"
(ответить)
18.10.2026 18:44 #
dexter
Перечитай ответ.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/125126/?c=1#c8224339
(ответить)
Просто кекаю, с довна.
18.10.2026 18:38 #
dembo
Сильный челси те случайно не нужен, пупс?
Источник: https://fapl.ru/posts/125126/?c=1#c8224325
18.10.2026 18:42 #
dembo
Я не спрашивал твое мнение о челси ...перечитай вопрос и попробуй выдавить ответ. Можно кратно "да\нет"
Источник: https://fapl.ru/posts/125126/?c=1#c8224325
(ответить)
Баля гибс вайт на травме ...
А кто пидорсенал проткнет....делап штоль
(ответить)
7 из 7. Прям фламинго по питеру ночью)
(ответить)
Топари. У лидса не отсосали
(ответить)
Фарке - гений, Кэррик - калич. Именно такой посыл будет у хейтерков Миши. И пох, что МЮ играл без Рэша, Шоу, и сыграл на выезде на неделе в ЕК.
Местные фаны давно превратились в хохлов. Им подавай кружевные трусики, а не причинно-следственные связи.
(ответить)
Такое ощущение что Аморим более или менее физическую форму поставил.на ней прошлый сезон скатали, теперь формы нет. Амад не бежит, Бруно не даёт... Полная дичь
(ответить)
Дожили. МЮ играет в автобус против середняков.
(ответить)
МЮ конеш трупы, надо было смотреть матч в Брайтоне.
(ответить)
НФ по составу котирую на уровне Виллы, Ньюкасла, Брайтона. Должны наконец выдать идею Гласнера против Арсенала!
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победы над Ипсвич и Баку
wow!
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Carrick sacked?
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Каррик жив
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Жаль Каррика(
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