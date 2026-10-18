"Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом"

"Манчестер Юнайтед" продлил свою серию без побед до шести матчей кряду с учетом всех соревнований, сыграв на выезде с "Лидсом" вничью 1:1.

Стартовый состав "белых" не изменился относительно выезда к "Арсеналу".



По сравнению с 1:1 против "Тоттенхэма" в стартовый состав "красных дьяволов" были добавлены Диогу Далот, Карлос Балеба и Андрей Сантос.



Начало матча проходило без опасных моментов, но хозяева "Элланд Роуд" играли первым номером, более чем вдвое превосходя своего соперника по владению мячом.



Первый опасный момент возник только на 26-й минуте, когда Нико Эльведи пробивал головой с отскоком от газона, но Сенне Ламменс выручил гостей.



"Юнайтед" сразу же ответил голевым моментом Бриана Мбемо, который головой замыкал подачу Юри Тилеманса, но слегка не попал в створ.



На 35-й минуте Мбемо предоставилась еще одна возможность. Бриан ногой с границы вратарской площади замкнул прострел Тилеманса с правого фланга — 0:1.



"Лидс" ничего не смог изменить в остатке первого тайма, но второй начал с ответного гола. После подачи углового и скидки партнера Доминик Калверт-Левин подработал мяч грудью и расстрелял ворота с близкого расстояния — 1:1.



В дальнейшем хозяева играли неплохо, но этого не было достаточно для их второго гола. Гости изредка огрызались — например, на 65-й минуте Бруну Фернандеш, пробивая из пределов штрафной, не попал в створ.



За исключением одного острого эпизода в штрафной Ламменса, игра была лишена опасных моментов в концовке матча.



"Юнайтед" не постеснялся сыграть вторым номером, и эта тактика поначалу себя оправдывала. Однако поражение "Лидса" не было бы заслуженным, учитывая характер игры.



"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче