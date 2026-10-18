Манзамби: "Астон Вилла" идеальна для меня"

Йоан Манзамби Полузащитник Йоан Манзамби считает, что в лице "Астон Виллы" он обрел "идеальную команду" для себя.

Накануне Манзамби своим голом обеспечил "Вилле" победу 0:1 в гостях у "Ньюкасла", продолжив отрабатывать те 59.5 млн. фунтов, которые бирмингемский клуб заплатил за него "Фрайбургу" минувшим летом.

21-летний швейцарец очень доволен, что выбрал "Виллу" и может работать с Унаи Эмери.

"Я очень рад, что забил сегодня. Надеюсь, в следующий раз мы оба (с Николасом Джексоном) сможем забить, но самое важное — это три очка".

"У нас очень хорошая команда. Я играл против этой команды в финале (Лиги Европы), и я понял, что это за команда".

"Это очень хорошая команда с большим тренером, и она идеальна для меня", — цитирует Манзамби официальный веб-сайт "Виллы".





Метки Астон Вилла, Манзамби

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2026 17:00

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