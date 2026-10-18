Нгумоа доволен своим прогрессом в этом сезоне

Вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа заявил, что доволен своим прогрессом в этом сезоне.

18-летний Нгумоа очень хорошо вошел в игру против "Брентфорда" накануне, и этот матч стал восьмым для Рио в этом сезоне.



После волевой победы "Ливерпуля" со счетом 1:2 Нгумоа оценил своих успехи при Андони Ираоле.



"Думаю, я стал играть гораздо лучше на правом фланге, с матча против "Ньюкасла" (в первом туре) и до сих пор".



"Думаю, я также стал лучше понимать игру. Думаю, поездка в сборную Англии мне тоже очень помогла".



"Теперь мне нравится играть на обоих флангах, и это еще один инструмент в моем арсенале", — сообщил Нгумоа официальному веб-сайту "Ливерпуля".