Агент Нико Уильямса подтвердил, что игрок отказал "Арсеналу" и "Ливерплю"

Представитель вингера испанского "Атлетика" Нико Уильямса подтвердил, что его клиент отказал "Арсеналу" и "Ливерпулю" летом 2024.

Уильямс стал желанной целью для топ-клубов Европы после того, как помог сборной Испании выиграть Евро-2024.



Особенно настойчиво сватали Уильямса в Премьер-Лигу, однако Неко остался в Бильбао, где затем подписал новый долгосрочный контракт.



"Все мы знаем об интересе "Барсы" летом 2024 после Чемпионата Европы. "Барса", "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", ПСЖ... Я могу перечислить их всех. Каждый хотел Нико, и сказать "нет" всем этим клубам — сильный поступок для игрока", — цитирует агента Феликса Таинту Liverpool Echo.