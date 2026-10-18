Агент Нико Уильямса подтвердил, что игрок отказал "Арсеналу" и "Ливерплю"
Представитель вингера испанского "Атлетика" Нико Уильямса подтвердил, что его клиент отказал "Арсеналу" и "Ливерпулю" летом 2024.
Уильямс стал желанной целью для топ-клубов Европы после того, как помог сборной Испании выиграть Евро-2024.
Особенно настойчиво сватали Уильямса в Премьер-Лигу, однако Неко остался в Бильбао, где затем подписал новый долгосрочный контракт.
"Все мы знаем об интересе "Барсы" летом 2024 после Чемпионата Европы. "Барса", "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", ПСЖ... Я могу перечислить их всех. Каждый хотел Нико, и сказать "нет" всем этим клубам — сильный поступок для игрока", — цитирует агента Феликса Таинту Liverpool Echo.
18.10.2026 15:00
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