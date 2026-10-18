"Тоттенхэм" потерял Савиньо на несколько недель

Вингер "Тоттенхэма" Савиньо выбыл на несколько недель с травмой мышечного характера.

Данная проблема возникла у Савиньо в минувший вторник, перед самым отъездом команды Роберто Де Дзерби на тренировочный сбор в Марбелье.



Теперь Савиньо пропустит ряд ближайших матчей "Тоттенхэма", начиная с домашнего противостояния с "Ковентри" в понедельник вечером.



"Тоттенхэм" только в конце августа приобрел Савиньо у "Манчестер Сити" за 85 миллионов фунтов. С тех пор 22-летний бразилец не совершил ни одного результативного действия в четырех сыгранных за "шпор" матчах Премьер-Лиги.



Sky Sports добавляет, что "Тоттенхэм" также лишился на пару недель полузащитника Лукаса Бергвалла с повреждением колена, но впервые с мая 2025 в заявку "шпор" должен попасть вингер Деян Кулусевски.