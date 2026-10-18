Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд до сих пор испытывает проблемы с бедром, которое его беспокоит с Чемпионата Мира минувшим летом.

Вернувшись в "Юнайтед" после сезона аренды в "Барселоне", 28-летний Рэшфорд регулярно играет за "красных дьяволов", но пока не совершил ни одного результативного действия в новой кампании.



По информации Sky Sports, играть в полную силу Рэшфорду мешает бедро, из-за которого Маркус и отказался от вызова в сборную Англии в сентябре.



"Маркус делает много хороших вещей. У него была небольшая травма, из-за которой он не поехал в сборную Англии, и мы все еще контролируем его состояние".



"Иногда он чувствует, что мог сыграть лучше. Он здесь, чтобы делать разницу. Если ты продолжишь делать правильные вещи, в конце концов ты будешь вознагражден. Пока он продолжает делать это, с ним все будет в порядке", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик перед выездом к "Лидсу".