У "Юнайтед" есть минимум четыре кандидата на замену Кэррику

На радаре у "Манчестер Юнайтед" есть минимум четыре кандидата на замену своему главному тренеру Майклу Кэррику.

Несмотря на серию из пяти матчей кряду без побед, Кэррик сохраняет поддержку руководства "Юнайтед". Клуб все еще надеется, что Майкл наладит результаты.



Однако ситуация может быстро изменится, особенно если станет очевидно, что команда более не слушается Кэррика, и клуб уровня "Юнайтед" не может позволить себе быть застигнутым этим врасплох.



Итальянская пресса настойчиво сватает в "Юнайтед" Антонио Конте, однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале опровергает слухи о том, у его соотечественника уже есть договоренность с "красными дьяволами".



Помимо Конте, "Юнайтед" также рассматривает варианты с Фабианом Хюрцелером из "Брайтона", а также Эдди Хау и Юлианом Нагельсманном, которые минувшим летом покинули "Ньюкасл" и сборную Германии, соответственно.



Романо добавляет, что внутри клуба озвучиваются и другие имена, но пока "Юнайтед" не вступал ни с кем в переговоры, потому что верит в Кэррика.