Ираола сообщил подробности травм Собослаи и Фримпонга

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола сообщил подробности травм полузащитника Доминика Собослаи и защитника Джереми Фримпонга.

Пропустив оба предыдущих матча "Ливерпуля", Собослаи вернулся в стартовый состав на поединок Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу.



Однако у Собослаи случился рецидив предыдущей травмы, и уже на 32-й минуте Ираоле пришлось заменить Доминика.



Фримпонг в свою очередь вступил в игру в перерыве, но уже на 52-й минуте ему потребовалась обратная замена, и закрывать правый фланг обороны был вынужден Виктор Муньос.



После победы 1:2 Ираола назвал эту ситуацию "деликатной" и признал, что ближайшие матчи "Ливерпуль" сыграет без Собослаи и Фримпонга.



"Думаю, у нас очень деликатная ситуация. Мы вернулись с выезда в Лиге Чемпионов пару дней назад, мы поздно оказались дома и, наверное, не восстановились должным образом".



"Теперь у нас есть сомнения насчет игроков, которые дважды вышли в стартовом составе и очень устали, или игроков, которые восстанавливаются после травм и насчет которых мы не уверены на 100 процентов".



"Это были разные случаи. Дом почувствовал ту же травму. Это не новая травма, и он, наверное, не до конца еще залечил, поэтому нам нужно дать ему больше времени".



"А у Джереми травма новая, потому что предыдущий матч он заканчивал с судорогой. Я выпустил его, потому что думал, что впереди, играя против 10-го номера, он сможет дать нам больше, нежели Рональд (Араухо). Я очень ценю, как затем Виктор (Муньос) сыграл правого защитника, он был очень хорош".



"Но это будет означать, что мы потеряем Дома и Джереми на некоторое время, да", — цитирует Ираолу официальный веб-сайт "Ливерпуля".