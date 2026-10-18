7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 18 октября, четырьмя поединками продолжится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — САНДЕРЛЕНД 16:00



"Борнмут" еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне Премьер-Лиги, в прошлый уикенд потерпев поражение 5:1 от "Челси". "Сандерленд" проиграл все три последних поединка в чемпионате, суммарно пропустив девять голов. "Черные коты" набрали четыре очка в двух встречах с "вишенками" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Ведущий полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт все еще отсутствует с травмой бедра, но идет на поправку с опережением графика. Также недоступны Велько Милосавлевич, Хулиан Араухо и Эли Жуниор Крупи.



"Сандерленд" все еще лишен Тома Менье, Дэна Балларда и Ромейна Мандла. Вильсон Изидор под вопросом.



БРАЙТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00



"Брайтон" выиграл все три последних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 10:0. "Кристал Пэлас" постепенно оживает посла слабого старта сезона, набрав семь очков из 12 последних доступных в чемпионате. "Орлы" не потерпели ни одного поражения в четырех последних встречах с "чайками" (3 победы, 1 ничья).



Матс Виффер и Янкуба Минте пока не готовы покинуть лазарет "Брайтона", как и Феми Азиз с Каору Митомой.



Капитан "Пэлас" Дин Хендерсон должен вернуться на ворота. Жан-Филипп Матета все еще испытывает проблемы с задней поверхностью бедра. Также продолжает лечиться Такехиро Томиясу, а Аксель Дисаси отбывает дисквалификацию.



ЛИДС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лидс" не проигрывает дома уже семь матчей Премьер-Лиги кряду. "Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного из пяти последних поединков во всех соревнованиях. "Белые" не могли одолеть "красных дьяволов" 10 встреч кряду в Премьер-Лиге — до своей победы 1:2 на "Олд Траффорд" в апреле благодаря дублю Ноа Окафора.



Вингер "Лидса" Дэн Джеймс возобновил тренировки в четверг и может сыграть против своего бывшего клуба. Матео Джозеф и Джо Родом остаются в лазарете.



"Юнайтед" устроит фитнес-тест для Люка Шоу и Кобби Майну, но Мануэль Угарте и Беньямин Шешко точно не сыграют. Лисандро Мартинес извинился за свое скандальное интервью и доступен для участия в матче.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" еще не забивал на "Сити Граунд" в этом сезоне с учетом всех соревнований — более шести часов без голов. "Арсенал" выиграл 14 из 17 последних матчей в Премьер-Лиге (3 поражения). Оба последних выезда "канониров" к "лесникам" в чемпионате завершились со счетом 0:0 — 40 ударов на обе команды не принесли успеха.



Капитан "Форест" Морган Гиббс-Уайт находится под вопросом. Никола Миленкович возобновил тренировки после травмы колена. Николо Савона и Игорь Жезус команде не помогут.



Среди потерь "Арсенала" значатся Вильям Салиба, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди и Христос Цолис.