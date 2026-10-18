Мареска доволен своим рекордным стартом в "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что очень доволен своим рекордным стартом на новом месте работы.

Победа 3:2 над "Ипсвичем" в субботу сделала Мареску первым в истории тренером, который выиграл все семь своих первых матчей Премьер-Лиги с каким-либо клубом.



Таким образом, Мареска обошел Хосепа Гвардиолу, Карло Анчелотти и Оле Гуннара Сульшера, которые стартовали с шести побед подряд в Премьер-Лиге с "Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", соответственно.



Но еще больше Мареску воодушевляет не этот рекорд, а наблюдаемый им прогресс игроков "Сити".



"Во-первых, я очень рад, потому что самое важное в этом деле — выигрывать матчи. Нам удалось выиграть семь матчей подряд, и что меня очень радует, так это ежедневное поведение игроков и то, как они трудятся и как прибавляют".



"Думаю, сегодня мы контролировали игру, создавали моменты и были хороши без мяча. Наши дела идут хорошо, и я думаю, это самое важное", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".