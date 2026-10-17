Джексон: "Ботман почти сломал мою ногу"

Нападающий "Астон Виллы" Николас Джексон заявил, что чудом избежал перелома ноги в столкновении с защитником "Ньюкасла" Свеном Ботманом.

В субботу Джексон помог "Вилле" одержать победу 0:1 в гостях у "Ньюкасла". Николас сыграл все 90 минут, но в начале этого матча Премьер-Лиги едва не получил серьезную травму.



Сперва Жоэлинтон прыгнул двумя ногами под Йовна Манзамби, а несколько секунд спустя уже Ботман грубо сыграл против Джексона.



Оба игрока "Ньюкасла" получили по желтой карточке, хотя фол Ботмана проверялся VAR на предмет удаления.



"Рефери сказал, что это желтая карточка, но это было так высоко. Надеюсь, в следующий раз это будет красная карточка. Я почти сломал свою ногу, но что поделать. Это часть футбола", — сообщил Джексон Sky Sports.



