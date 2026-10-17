Мареска развеял опасения насчет здоровья Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска развеял опасения насчет здоровья своего нападающего Эрлинга Холанда.

В субботу Холанд своим дублем помог "Сити" одержать победу 3:2 над "Ипсвичем". Эрлинг целиком провел этот матч Премьер-Лиги, но в концовке был замечен хромающим.



Кроме того, во втором тайме Мареске пришлось заменить Матео Ковачича, Матеуша Нунеша и Нико О'Райли, а вступивший в игру на 77-й минуте Антуан Семеньо успел получить повреждение.



К счастью для "Сити", с тремя игроками, включая забившего 12 голов в 10 матчах этого сезона Холанда, все должно быть нормально.



"Я спросил их всех. Матео сказал, что он в порядке. Матеуш сказал, что он в порядке. Эрлинг сказал, что он тоже в порядке".



"Нико все еще беспокоит спина. Если вы помните, эта проблема возникла у него на разминке перед "Ковентри", и здесь то же самое".



"Нам лишь нужно дождаться новостей насчет Антуана, и там будет видно", — цитирует Мареску Evening Standard.