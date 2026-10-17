Андони объяснил обилие травм "Ливерпуля" плотностью календаря

Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола посетовал на чрезвычайно плотный календарь, из-за чего его команда столкнулась с обилием травм.

В субботу "Ливерпуль" одержал волевую победу 1:2 над "Брентфордом", однако этот успех стоил "красным" очень дорого.



Еще в первом тайме Ираола вынужденно снял с игры Доминика Собослаи, а вскоре после перерыва потребовалась обратная замена Джереми Фримпонгу. Оба игрока теперь пропустят "некоторое время.



"Я благодарен за все то, что сделал Алекс (Исак), чтобы быть доступным для участия в матче. Мы находимся в деликатной ситуации с некоторыми игроками".



"Мы потеряли Дома (Собослаи) и Джереми сегодня, а также продолжаем обходиться без Райана (Гравенберха) после его красной карточки. Поэтому мы и решили выпустить Дома сразу с первых минут".



"Это очень требовательный график, особенно этот отрезок из четырех матчей за 10 дней".



"В этом плане хорошо, что мы смогли задействовать Алекса, а в следующем матче будет доступен Коди (Гакпо), но мы потеряли Дома и Джереми Фримпонга".



"Поэтому мы можем видеть, что нам нужен весь подбор игроков, каждый должен быть доступен. Теперь нам нужно отдохнуть, потому что через два дня нас ждет очередной большой матч, против "Вильярреала", — сообщил Ираола.