Алонсо: "Нам нужно было показать, что мы можем побеждать таким образом"

Хаби Алонсо Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо считает, что его команда одержала свою победу над "Эвертоном" в важной манере.

В субботу "Челси" отпраздновал победу 0:2 на поле "Эвертона" благодаря дублю Педру Нету, впервые за 23 матча Премьер-Лиги сохранив свои ворота на замке.

Матч на "Хилл Дикинсон" изобиловал желтыми карточками и стычками, и Алонсо остался доволен, что "Челси" проявил свою стойкость.

"Нам нужно было показать, что мы можем побеждать таким образом. Мы выглядели надежно, мы играли надежно, мы были сильными, и мы сохраняли контроль над игрой".

"В первом тайме были сложные периоды из-за вбросов аута, угловых и оказываемого "Эвертоном" давления. Нужно преодолевать такие моменты".

"В Премьер-Лиге очень сложно иметь полный контроль над игрой в выездном матче, но вам нельзя терять свое построение или свою устремленность", — цитирует Алонсо BBC.





Метки Алонсо, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2026 20:00

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