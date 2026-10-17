Алонсо: "Нам нужно было показать, что мы можем побеждать таким образом"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо считает, что его команда одержала свою победу над "Эвертоном" в важной манере.

В субботу "Челси" отпраздновал победу 0:2 на поле "Эвертона" благодаря дублю Педру Нету, впервые за 23 матча Премьер-Лиги сохранив свои ворота на замке.



Матч на "Хилл Дикинсон" изобиловал желтыми карточками и стычками, и Алонсо остался доволен, что "Челси" проявил свою стойкость.



"Нам нужно было показать, что мы можем побеждать таким образом. Мы выглядели надежно, мы играли надежно, мы были сильными, и мы сохраняли контроль над игрой".



"В первом тайме были сложные периоды из-за вбросов аута, угловых и оказываемого "Эвертоном" давления. Нужно преодолевать такие моменты".



"В Премьер-Лиге очень сложно иметь полный контроль над игрой в выездном матче, но вам нельзя терять свое построение или свою устремленность", — цитирует Алонсо BBC.