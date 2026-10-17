"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Брентфорда"
"Ливерпуль" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Брентфорда", который этот матч Премьер-Лиги заканчивал вдевятером.
Главный тренер "пчел" Кит Эндрюс освежил стартовый состав своей команды с помощью Сеппа Ван ден Берга, Матиаса Йенсена и Данго Уаттара, которые заменили Янника Шустера, Малика Диуфа и Кевина Шаде.
В стартовый состав "красных" вернулись выздоровевшие Доминик Собослаи и Александер Исак. Также были восстановлены Рональд Араухо, Алексис Макаллистер и Виктор Муньос.
Присмотревшись друг к другу, команды обменялись опасными моментами, однако Жереми Жаке принял на себя удар Майкла Кайоде, а Брадли Барколя не смог реализовал выход один на один, направив мяч мимо.
Около получасовой отметки "Ливерпуль" потерял с травмой Собослаи, который не смог продолжить игру и уступил свое место на поле Трею Ньони.
Незадолго до окончания первого тайма Макаллистер упал в чужой штрафной, но после обращения к VAR рефери передумал назначать пенальти — Уаттара был на мяче первым.
Отделавшись испугом, "Брентфорд" взял и открыл счет. Игорь Тиаго набросил мяч в штрафную, а ворвавшийся туда Кин Льюис-Поттер пробил головой — 1:0.
В самой концовке первого тайма Егор Ярмолюк сделал осознанное движение лбом в сторону Жаке, за что получил прямую красную карточку, оставив "пчел" вдесятером.
Во втором тайме "Ливерпуль" принялся оказывать давление, но ударов "красным" не хватало. Лишь на 59-й минуте Макаллистер дальним выстрелом напряг Кувина Келлехера. Также Виргил Ван Дейк пробил с отскоком от газона, но мимо.
На 62-й минуте игру на себя взял Муньос. Виктор ворвался в штрафную по правому краю, резко остановился, переложил мяч под левую ногу и пробил — 1:1.
"Ливерпуль" еще больше поверил в себя и на 70-й минуте вышел вперед. Открывшийся у дальней штанги Барколя сделал скидку на Исака, который технично обработал мяч и расстрелял ворота — 1:2.
Довести дело до победы "красным" не составило труда. Более того, уже в компенсированное время рефери удалил и Витали Янельта, оставив "пчел" вдевятером.
"Ливерпуль" заранее знал, что этот выезд был непростым, и гол Льюис-Поттера это подтвердил, однако Ярмолюк, удалившись, преподнес подарок "красным", которые благодаря этому смогли переломить игру.
"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
17.10.2026 19:05
Просмотров: 964
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Ямаль бист
(ответить)
Ливерпуль - это бренд!
ураганище
(ответить)
У чушпанси уже коленки трясутся. Теперь надо разъябывать Брайтон на Энфилде и вышвыривать залупинсов из КАЛа, чтобы эти попуски играли раз в неделю и не видеть больше даунское е6лище палмера.
(ответить)
в прошлом матче гавно манчестерское Кавана херню творил мразь. Сегодня реф нормальный был.
(ответить)
КОРОЛЬ
The Wall Street Journal опубликовал рассказ (доступен по подписке) о российском лейтенанте Льве Ступникове, который в июле 2024 года перешел на украинскую сторону. До этого с февраля 2024 года он передавал ВСУ координаты мест скопления российских войск. В результате его наводок были убиты, по оценкам издания, более 300 российских военных. WSJ называет Ступникова «одним из самых опасных диверсантов в новейшей военной истории».
Первым результатом сотрудничества стал удар по полигону на востоке Донецкой области, куда за наблюдением за проводимыми учениями перед наступлением на Угледар прибыли высокопоставленные российские командиры. Украинцы выпустили по полигону несколько ракет — 68 военных были убиты и 60 ранены. Среди погибших были 10 офицеров, в том числе полковник Гусейн Мусаев, командир 36-й мотострелковой бригады.
Ступников делился радиочастотами своей бригады, местоположением войск и подробным планом боевых действий. Благодаря Ступникову украинцы точно знали, кого куда отправляют и когда будут продвигаться танки, пишет WSJ.
В марте украинцы убили нескольких офицеров на крупном бригадном собрании, организованном по указанию Ступникова. В мае ВСУ ударили по подвалу бывшей гостиницы, где размещались два штурмовых отряда, убив 20 человек. После сообщения Ступникова был нанесен удар по командному пункту бригады во время совещания командиров высокого уровня.
(ответить)
Долпаеп Ерсеин ставил на победу эвертона. Инфа 100%
Рип водоросли.
(ответить)
Растерзанным травмами полтуроным составом , через три дня после матча ЛЧ на выезде, на классе уделали выскочек, тогда как членососси имея одну игру в неделю , беспомощно подставили попку. Вот она разница между элитой и бездарным пластиковым клубом.
(ответить)
с 21 февраля не проигрывали эти костоломы. а так если бы все моменты (Парколя) реализовали свои - изи вин было бы
(ответить)
Пздц дело клопа продолжает жить очередной насос судейкам, подзалюпали обоссаные
(ответить)
Что ж , Челси удачно фортануло, что кабинеты решили приземлить чутка притормозить пчел , а кривичей скузняцких подтянуть к гонке .. раз уж они 600 лямов на атаку выложили , дорогим игрокам надо дать возможность выхода в свет .. а так первый тайм все показал в принципе . ливерка проепуля
(ответить)
Судейский отскок лyзepxyйской помойки. Насосали так насосали...
(ответить)
Брентфорд непобедим , это фуфло от судейки - не в счёт
(ответить)
Скулежь беспомощных гейпенсов по поводу судьи объявляется открытым!
(ответить)
Ливерпук не может, судья поможет. В полных составах это была бы красная котлета.
(ответить)
Судье очень не понравился полный деклас на поле который бренторд устроил подзалупалям
Судейская победа
(ответить)
костоломы выебаны
костоломы получили по заслугам
некст
(ответить)
Монобровный Трофимов вылез нюхать газики пенсов только после второго удаления. Кто-то удивлён?
(ответить)
КНЯЗИ!!!
(ответить)
Нормально так на классе перебороли упрямый Брентфорд. Несмотря на травмы и грубую игру хозяев. Не стали покорно раздвигать рогатку, как бездарси , а просто указали место пчёлам. Судья на Марке Цукерберге грамотно принял сложные решения и подорвал местных дилетантов.
(ответить)
КОРОЛЬ
17.10.2026 18:29 #
dembo
Бля, ливерпуль ето позор
Дайте еще одну крксную игрокам бренторда
Ливерпулю одной мало
Лечит блять корчится...испанская школа
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/125104/?c=1
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий