"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Брентфорда"

"Ливерпуль" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Брентфорда", который этот матч Премьер-Лиги заканчивал вдевятером.

Главный тренер "пчел" Кит Эндрюс освежил стартовый состав своей команды с помощью Сеппа Ван ден Берга, Матиаса Йенсена и Данго Уаттара, которые заменили Янника Шустера, Малика Диуфа и Кевина Шаде.



В стартовый состав "красных" вернулись выздоровевшие Доминик Собослаи и Александер Исак. Также были восстановлены Рональд Араухо, Алексис Макаллистер и Виктор Муньос.



Присмотревшись друг к другу, команды обменялись опасными моментами, однако Жереми Жаке принял на себя удар Майкла Кайоде, а Брадли Барколя не смог реализовал выход один на один, направив мяч мимо.



Около получасовой отметки "Ливерпуль" потерял с травмой Собослаи, который не смог продолжить игру и уступил свое место на поле Трею Ньони.



Незадолго до окончания первого тайма Макаллистер упал в чужой штрафной, но после обращения к VAR рефери передумал назначать пенальти — Уаттара был на мяче первым.



Отделавшись испугом, "Брентфорд" взял и открыл счет. Игорь Тиаго набросил мяч в штрафную, а ворвавшийся туда Кин Льюис-Поттер пробил головой — 1:0.



В самой концовке первого тайма Егор Ярмолюк сделал осознанное движение лбом в сторону Жаке, за что получил прямую красную карточку, оставив "пчел" вдесятером.



Во втором тайме "Ливерпуль" принялся оказывать давление, но ударов "красным" не хватало. Лишь на 59-й минуте Макаллистер дальним выстрелом напряг Кувина Келлехера. Также Виргил Ван Дейк пробил с отскоком от газона, но мимо.



На 62-й минуте игру на себя взял Муньос. Виктор ворвался в штрафную по правому краю, резко остановился, переложил мяч под левую ногу и пробил — 1:1.



"Ливерпуль" еще больше поверил в себя и на 70-й минуте вышел вперед. Открывшийся у дальней штанги Барколя сделал скидку на Исака, который технично обработал мяч и расстрелял ворота — 1:2.



Довести дело до победы "красным" не составило труда. Более того, уже в компенсированное время рефери удалил и Витали Янельта, оставив "пчел" вдевятером.



"Ливерпуль" заранее знал, что этот выезд был непростым, и гол Льюис-Поттера это подтвердил, однако Ярмолюк, удалившись, преподнес подарок "красным", которые благодаря этому смогли переломить игру.



"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче