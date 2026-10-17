Дубль Холанда помог "Сити" победить "Ипсвич"

Дубль Эрлинга Холанда помог "Манчестер Сити" одержать победу 3:2 над "Ипсвичем", продлив свою 100-процентную серию в новом сезоне Премьер-Лиги.

Относительно победы 0:3 над "Ливерпулем" в старте у "горожан" произошло четыре перестановки. Свой шанс получили Матео Ковачич, Фил Фоден, Аюб Буадди и Жереми Доку.



У "трактористов" Джейкоб Гривз и Эсекьель Паласиос вышли вместо Саши Лукича и Джейдена Филоджина.



"Ипсвич" сразу же оказался прижат к своим воротам, но реальных моментов сопернику создавать не позволял. Лишь Рубен Диаш дальним ударом напряг голкипера.



Однако давление "Сити" довольно быстро принесло свои плоды. На 19-й минуте Доку раскачал оппонента на левом краю штрафной и прострелил под удар Фодена — 1:0.



На 21-й минуте счет внезапно стал равным. Дайдзен Маэда обокрал на правом краю штрафной Марка Гехи и поразил ближний угол ворот — 1:1.



"Горожане" продолжили диктовать игру и на 34-й минуте снова вышли вперед. Ковачич с правого края штрафной набросил мяч на подступы к вратарской, а Эрлинг Холанд пробил головой — 2:1.



Второй тайм "Сити" начал несколько расслабленно, но преимущество в классе было подавляющим, что и отразилось на 69-й минуте. Холанд получил мяч от Илимана Ндиайе на подступах к штрафной, оттеснил защитника и пробил низом — 3:1.



На 85-й минуте Ндиайе попал в перекладину, но атака хозяев продолжилась, и Холанд сильно пробил с лету после передачи Энцо Фернандеса, однако хет-трик Эрлинга отменился из-за офсайда.



На последней минуте основного времени вышедший на замену у "Ипсвича" Зиан Флемминг реализовал пенальти за фол Гехи — 3:2.



Рефери внезапно добавил аж 12 минут, однако "трактористы" так и не смогли ничего изменить за это время.



В итоге "Сити" одержал победу с минимальной разницей в счете, однако почти весь матч игра у "горожан" была под контролем.



"Манчестер Сити" — "Ипсвич". Отчет о матче