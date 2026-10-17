Дубль Холанда помог "Сити" победить "Ипсвич"
Дубль Эрлинга Холанда помог "Манчестер Сити" одержать победу 3:2 над "Ипсвичем", продлив свою 100-процентную серию в новом сезоне Премьер-Лиги.
Относительно победы 0:3 над "Ливерпулем" в старте у "горожан" произошло четыре перестановки. Свой шанс получили Матео Ковачич, Фил Фоден, Аюб Буадди и Жереми Доку.
У "трактористов" Джейкоб Гривз и Эсекьель Паласиос вышли вместо Саши Лукича и Джейдена Филоджина.
"Ипсвич" сразу же оказался прижат к своим воротам, но реальных моментов сопернику создавать не позволял. Лишь Рубен Диаш дальним ударом напряг голкипера.
Однако давление "Сити" довольно быстро принесло свои плоды. На 19-й минуте Доку раскачал оппонента на левом краю штрафной и прострелил под удар Фодена — 1:0.
На 21-й минуте счет внезапно стал равным. Дайдзен Маэда обокрал на правом краю штрафной Марка Гехи и поразил ближний угол ворот — 1:1.
"Горожане" продолжили диктовать игру и на 34-й минуте снова вышли вперед. Ковачич с правого края штрафной набросил мяч на подступы к вратарской, а Эрлинг Холанд пробил головой — 2:1.
Второй тайм "Сити" начал несколько расслабленно, но преимущество в классе было подавляющим, что и отразилось на 69-й минуте. Холанд получил мяч от Илимана Ндиайе на подступах к штрафной, оттеснил защитника и пробил низом — 3:1.
На 85-й минуте Ндиайе попал в перекладину, но атака хозяев продолжилась, и Холанд сильно пробил с лету после передачи Энцо Фернандеса, однако хет-трик Эрлинга отменился из-за офсайда.
На последней минуте основного времени вышедший на замену у "Ипсвича" Зиан Флемминг реализовал пенальти за фол Гехи — 3:2.
Рефери внезапно добавил аж 12 минут, однако "трактористы" так и не смогли ничего изменить за это время.
В итоге "Сити" одержал победу с минимальной разницей в счете, однако почти весь матч игра у "горожан" была под контролем.
"Манчестер Сити" — "Ипсвич". Отчет о матче
17.10.2026 19:00
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КОРОЛИ!!!
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Нормально так на классе перебороли упрямый Брентфорд. Не стали покорно раздвигать рогатку, как бездарси , а просто указали место пчёлам. Судья на Марке Цукерберге грамотно принял сложные решения и подорвал местных дилетантов.
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КОРОЛИ!!!
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