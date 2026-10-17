Эмилиано Мартинес госпитализирован с травмой головы
Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес был госпитализирован с травмой головы.
Эту травму Мартинес получил во втором тайме победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу (0:2).
34-летний аргентинец столкнулся с защитником "ирисок" Джаррадом Брантуэйтом головами и, в отличие от соперника, не смог продолжить игру.
После продолжительного оказания первой медицинской помощи Мартинес был унесен с поля "Хилл Дикинсон" на носилках и сразу направился в госпиталь, а на ворота "Челси" встал Майк Пендерс, для которого это оказался дебют в Премьер-Лиге.
"Насколько мне известно, он покидал стадион в сознании. Он находится в больнице, где проходит обследование. Давайте посмотрим. Это все, что мне пока что известно", — цитирует главного тренера "Челси" Хаби Алонсо Football.London.
17.10.2026 18:00
Просмотров: 774
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
НОВЫЙ ПЁТР ЧЕХ!!!!!!!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий