Эмилиано Мартинес госпитализирован с травмой головы

Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес был госпитализирован с травмой головы.

Эту травму Мартинес получил во втором тайме победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу (0:2).



34-летний аргентинец столкнулся с защитником "ирисок" Джаррадом Брантуэйтом головами и, в отличие от соперника, не смог продолжить игру.



После продолжительного оказания первой медицинской помощи Мартинес был унесен с поля "Хилл Дикинсон" на носилках и сразу направился в госпиталь, а на ворота "Челси" встал Майк Пендерс, для которого это оказался дебют в Премьер-Лиге.



"Насколько мне известно, он покидал стадион в сознании. Он находится в больнице, где проходит обследование. Давайте посмотрим. Это все, что мне пока что известно", — цитирует главного тренера "Челси" Хаби Алонсо Football.London.