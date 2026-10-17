Президент "Баварии" сочувствует Вирцу

Флориан Вирц Президент немецкой "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что сочувствует плеймейкеру "Ливерпуля" Флориану Вирцу.

Вирца весьма неубедительно начал свой второй сезон за "Ливерпуль", из-за чего его все настойчивее связывают с уходом из мерсисайдского клуба.

Одним из наиболее вероятных направлений для Вирца называется "Бавария", однако Хайнер закрывает эту дверь, хотя и переживает из-за проблем Флориана в "Ливерпуле".

"Во-первых, я считаю Флориана Вирца выдающимся игроком, это абсолютно не ставится под вопрос".

"Я почти немного сочувствую ему, потому что он пока не вышел на ту форму в Англии, которую демонстрировал в Леверкузене, а мы также нуждаемся в нем в сборной Германии".

"Мы (в "Баварии") обладаем составом топ-уровня, и мы невероятно довольны своим подбором игроков данный момент, и поэтому у нас нет проблем с этим", — цитирует Хайнера TEAMtalk.





Метки Бавария, Вирц, Ливерпуль, Хайнер

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2026 17:00

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  1. division 17.10.2026 17:14 # division
    150 лямов за это гакпо ребятишки, 150 лямов. Абсолютно самый убогий трансфер в АПЛ, это даже не обсуждается. Ишак хуже или нет?!

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