Президент "Баварии" сочувствует Вирцу

Президент немецкой "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что сочувствует плеймейкеру "Ливерпуля" Флориану Вирцу.

Вирца весьма неубедительно начал свой второй сезон за "Ливерпуль", из-за чего его все настойчивее связывают с уходом из мерсисайдского клуба.



Одним из наиболее вероятных направлений для Вирца называется "Бавария", однако Хайнер закрывает эту дверь, хотя и переживает из-за проблем Флориана в "Ливерпуле".



"Во-первых, я считаю Флориана Вирца выдающимся игроком, это абсолютно не ставится под вопрос".



"Я почти немного сочувствую ему, потому что он пока не вышел на ту форму в Англии, которую демонстрировал в Леверкузене, а мы также нуждаемся в нем в сборной Германии".



"Мы (в "Баварии") обладаем составом топ-уровня, и мы невероятно довольны своим подбором игроков данный момент, и поэтому у нас нет проблем с этим", — цитирует Хайнера TEAMtalk.