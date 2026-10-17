"Челси" победил "Эвертон" и, наконец, не пропустил

"Челси" одержал победу 0:2 в гостях у "Эвертона" благодаря дублю Педру Нету, впервые за 23 матча Премьер-Лиги сохранив свои ворота на замке.

Относительно 2:2 с "Халлом" в стартовый состав "ирисок" вернулись Виталий Миколенко и Мерлин Рель, заменив Майкла Кина и Бреннана Джонсона.



По сравнению с победой 5:1 над "Брентфордом" в прошлый уикенд из стартового состава "синих" выбыл лишь Пе Чаваррия, уступив свое место на фланге Йоррелу Хато.



Гости начали матч первым номером, однако их соперник хорошо оборонялся. Лишь Коул Палмер издали размял голкипера хозяев Джордана Пикфорда, а удар Джордана Хендерсона был заблокирован.



"Эвертон" впервые ответил на 27-й минуте, однако Эмилиано Мартинес парировал удар Тьерно Барри головой. Спустя три минуты Джек Грилиш эффектно пробил с отскоком от газона, но мяч обогнул перекладину сверху.



Затем игра несколько отошла на второй план. Команды принялись грубить друг другу, а рефери Пол Тирни раз за разом доставал из кармана желтую карточку.



На 40-й минуте Мойсес Кайседо пробил по летящему мячу и сотряс перекладину ворот Пикфорда. До перерыва также момент имел Педру Нету, чей обводящий удар был отражен голкипером "ирисок".



От начала второго тайма не прошло и минуты, как "Челси" открыл счет. Хато почти от лицевой линии сделал передачу назад в район 11-метровой отметки, где Нету обработал мяч и затем поразил ворота — 0:1.



Далее в игре некоторое время ничего не происходило, а в середине второго тайма возникла продолжительная пауза, вызванная травмой головы Мартинеса. Эмилиано унесли с поля на носилках, а на ворота "Челси" встал Майк Пендерс.



Попытки "Эвертона" отыграться выглядели неубедительно, при этом "ириски" рисковали и раскрывались. На 86-й минуте "Челси" убежал в контратаку, но Жоао Педро не смог пробить Пикфорда.



На последней минуте основного времени "синим" предоставился еще один шанс. После удара Хендерсона со штрафного мяч застрял в гуще игроков, и Нету сориентировался первым — 0:2.



"Челси" впервые за долгое время сохранил свои ворота на замке, сыграв весьма прагматично, что не может не радовать Хаби Алонсо, однако травма Мартинеса стала большой ложкой дегтя.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче